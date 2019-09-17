شكرا لقرائتكم خبر عن ثقب الأوزون خلال العام الجاري قد يكون الأصغر منذ عقود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن علماء أوروبيون أن ثقب الأوزون فوق قارة «أنتاركيتيكا» ربما يكون في أصغر مستوياته منذ 3 عقود.

وقال علماء خدمة مراقبة المناخ الأوروبية إن عمليات مراقبة استنزاف الغاز في الطبقات العليا من الغلاف الجوى توضح أنها لم تتزايد في عام 2019 كما كان يحدث عادة.

يذكر أن مقر علماء الوكالة الأوروبية يوجد في «ريدنج» بالمملكة المتحدة، ويقومون بمراقبة تطور ثقب الأوزون وتأثيراته على تغير المناخ.

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