أميركية تبتلع خاتم الخطوبة أثناء نومها وتخضع لعملية جراحية لاستخراجه

خضعت فتاة أميركية لعملية جراحية من أجل استخراج خاتم الخطوبة الذي ابتلعته بالخطأ وهي نائمة، لحمايته من «الأشرار».

وقالت جينا إيفانز، البالغة من العمر 29 عاماً، إنها وخطيبها بوب كانا في قطار مسرع وإنها اضطرت إلى ابتلاع الخاتم لحمايته من «الأشرار»، وأدركت بعد ذلك أن ذلك كان حلمًا وكابوسا مرعبًا، حيث استيقظت إيفانز في منزلها في كاليفورنيا لتدرك أن الخاتم الماسي الخاص بها مفقود، وذكرت ما حدث لخطيبها، بوب هايل، وذهبا معًا إلى المستشفى لاستخراج الخاتم، حسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وقالت إيفانز إنها كانت تكافح لتذكر الموقف للأطباء لأنها كانت تضحك وتبكي بشدة في آن واحد.

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وأوضحت أن الطبيب أمر بإجراء الأشعة السينية وبدأت تشعر بالصدمة بعد أن اكتشفت الأشعة وجود الخاتم (وزنه 2.4 قيراط) بأمعائها.

وتم استخراج الخاتم من بطنها بعد عملية جراحية، وقالت الفتاة لقناة «إيه بي سي» الإخبارية إنها كانت سعيدة حقا بعد نجاح العملية وإنها «بكت بشكل هستيري».