شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تعتبر ممارسة الرياضة مهمة لمرضى السرطان بعد جلسات الكيماوى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض السرطان يعد من الأمراض التي تتسبب في ضعف المناعة في الجسم، وقد أكدت العديد من الدراسات الطبية الحديثة أن ممارسة الرياضة بعد جلسات الكيماوي لها دور كبير في الحفاظ علي صحتك، وله العديد من الفوائد الهامة، وهذا ما سنتعرف عليه خلال التقرير التالي وفقا لموقع "webmed".

حثت العديد من الدراسات الطبية الحديثة علي أهمية ممارسة الرياضة لمرضي السرطان، وخاصة بعد جلسات الكيماوي، فهى تعمل على بناء الجسم مرة أخري بعد القضاء على هذا المرض اللعين.



ممارسة الرياضة لمرضي السرطان

ومن أبرز وأهم الفوائد التي تعم على مريض السرطان الذى يقوم بممارسة الرياضة التالى:

- تعمل الرياضة علي تقوية الجسم.

-تحافظ ممارسة الرياضة علي توزن الجسم والحد من التعرض لأي مشاكل صحية به كخلل الاتزان او فقدان الوعي.

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-تعمل الرياضة علي تقوية عضلات الجسم والحد من التعرض للكسل أو ما شابه ذلك.

-تنشيط وتحسن الدورة الدموية في الجسم، والحد من التعرض للإصابة بتجلطات الدم.

-تحد من تعرض مرضي السرطان للإصابة بأمراض القلب لأنها تعمل علي تقويته بشكل كبير والحفاظ علي صحة العضلة.

-الاعتياد علي ممارسة الرياضة لمرضي السرطان يساهم بشكل كبير في الحد من الإصابة بالاكتئاب خلال جلسات العلاج "الكيماوي".

-تحد من الإصابة أو الشعور بالدوار.

-تقلل من فرص الشعور بالهبوط والإرهاق.