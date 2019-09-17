شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة جديدة تحذر الحوامل من تناول مسكنات "باراسيتامول" والان مع التفاصيل

حذّرت نتائج دراسة جديدة الحوامل من تناول مسكنات "باراسيتامول" لأنها تزيد خطر المشاكل السلوكية لدى الطفل في مرحلة لاحقة. وأظهرت الدراسة التي أجريت في جامعة بريستول البريطانية أن الأطفال الذين تناولت أمهاتهم هذه المسكنات وخاصة خلال منتصف الحمل يكونون أكثر عرضة للمشاكل السلوكية بين سن 6 و11 سنة.

وكانت أبحاث سابقة قد وجدت صلة بين تناول مسكنات باراسيتامول، ومنها "بانادول" أثناء الحمل وبين الربو.

وبحسب الدراسة الجديدة يشكو كثير من الأطفال الذين تناولت أمهاتهم باراسيتامول وقت الحمل من مشكلة فرط النشاط ونقص الانتباه والتركيز.