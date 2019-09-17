شكرا لقرائتكم خبر عن هل نعناع السجائر الإلكترونية يصيب بالسرطان؟ والان مع التفاصيل

كشفت دراسة حديثة أن السجائر الإلكترونية ذات النكهات مثل النعناع، تحتوي على مادة كيميائية قد تتسبب في الإصابة بالسرطان ولهذا تم حظرها في 2018.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن المادة الكيميائية المعروفة باسم "بوليجون" التى تستخدم لإعطاء رائحة تشبه النعناع، ارتبطت بسرطان المثانة والكبد في دراسات أجريت على حيوانات.

وعادة ما تستخدم مادة بوليجون في سجائر المنثول (النعناع) التي أوضحت العديد من الدراسات أن إدمانها يكون أكبر مقارنة بالسجائر العادية.

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وتوصلت الدراسة التي أجريت في جامعة ديوك الأمريكية إلى أن هذه المادة موجودة في 3 أنواع من السجائر الإلكترونية بنكهة النعناع.

وكانت الإدارة الأمريكية للغذاء والدواء FDA حظرت استخدام مادة بوليجون في الطعام خلال 2018 لحماية المستهلكين من خطورتها.

وقالت الإدارة: "إن هناك مكونات طبيعية تقوم بوظيفة بوليجون نفسها، لكن الإدارة لم تتخذ قرارا بمثل هذه الصرامة فيما يتعلق باستخدام تلك المادة في السجائر الإلكترونية".

ولا يتضح مدى تأثير البوليجون على الرئتين أو معدل استنشاقها الآمن، لكن أشار الباحثون إلى أن الرئتين تكون أكثر حساسية للسموم مقارنة بالجهاز الهضمي، ومن ثم فإن معدل التعرض للإصابة بالأمراض أعلى.