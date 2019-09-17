وفد إعلامي إماراتي يزور نقابة الصحفيين المصرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - زار وفد إعلامي إماراتي برئاسة منى غانم المري، رئيسة نادي دبي للصحافة، الإثنين، مقر نقابة الصحفيين المصرية، بحضور رؤساء تحرير الصحف المصرية وبعض الإعلاميين؛ لمناقشة التحديات التي تواجه الصحافة العربية.

وضم الوفد ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، وأحمد الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام، وميثاء أبوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة، والكاتبة والإعلامية الدكتورة حصة لوتاه، ومنى أبوسمرة، رئيس تحرير البيان الإماراتية، وعدد من رؤساء تحرير الصحف المحلية.