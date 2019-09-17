صادرات مصر تقفز 32% وتقترب من 30 مليار دولار

تطور كبير شهدته صادرات مصر خلال السنوات الثلاث المنقضية، لترتفع أكثر من 32% ، وفق بيان حكومي صدر اليوم الإثنين.

وقال مجلس الوزراء المصري، الإثنين، في بيان، "إن الصادرات زادت من 22 مليار دولار في 2015 إلى 29.2 مليار في 2018 بارتفاع 32.7%.

وتوقع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأحد، أن تحقق بلاده نموا سنويا يبلغ 8% بحلول 2022.

وفي يوليو/تموز، قال مدبولي: "إن الناتج المحلي الإجمالي نما 5.6% السنة المالية 2018-2019".

وأشار بيان الوزراء المصري إلى نمو الصادرات وتراجع الواردات خلال هذه الفترة، إذ ارتفعت الأخيرة بمعدل 10.1% فقط.

وأوضح أن هناك تحسنا في هيكل الواردات، حيث انخفض استيراد السلع الاستهلاكية وزيادة استيراد المواد الخام والسلع الوسيطة، وذلك في ضوء ارتفاع استيراد مستلزمات الإنتاج من مواد خام وسلع وسيطة خلال 2018 إلى 47,7% من إجمالي الواردات، مقارنة بـ43,7% عام 2015.

Advertisements

كما ارتفع نصيب واردات الوقود بمعدلات طفيفة من 15.4% إلى 15.5 من إجمالي الواردات خلال فترة المقارنة.





وزادت قيمة الصادرات في النصف الأول من عام 2019 بنسبة 2% لتصل إلى 15.3 ملياردولار، مقابل 15 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2018.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، الثلاثاء الماضي، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية واصل مساره النزولي، وتراجع إلى 7.5% في أغسطس/آب من 8.7% في يوليو/تموز، مخالفا توقعات المحللين، ومسجلا أدنى مستوياته منذ مارس/آذار 2013 عندما بلغ 7.6%.

وتراجع العجز التجاري لمصر 21.9% إلى 3.38 مليار دولار في يونيو/حزيران، مع صعود الصادرات 4.3% وهبوط الواردات 13%.

وقال جهاز الإحصاء، في بيان: "إن الصادرات زادت إلى 2.30 مليار دولار في فبراير/شباط من 2.20 مليار قبل عام".

وانخفضت الواردات إلى 5.68 مليار دولار في فبراير/شباط من 6.53 مليار دولار قبل سنة، بفعل تراجع واردات المنتجات النفطية 36.4% والحديد والصلب بنسبة 37.3%.

وفي 4‭‬ سبتمبر/أيلول الجاري، قال البنك المركزي المصري: "إن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 44.969 مليار دولار في نهاية أغسطس/آب من 44.916 مليار دولار في نهاية يوليو/تموز".