شكرا لقرائتكم خبر عن اشحن طاقتك فى الصباح.. وانقص وزنك بنصائح غذائية بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وجبة الإفطار هي أهم وجبة في اليوم وتمنح الشخص الطاقة اللازمة لممارسة نشاطاته اليومية، وهناك بعض الأطعمة المرشحة لوجبة الإفطار للمساعدة في تخفيف الوزن، وللحصول على أقصى استفادة من وجبة الإفطار من الأفضل تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات، لما لها من قيمة غذائية أكبر لكل سعر حراري مما قد يساعد الشخص على الشعور بالشبع لفترة أطول، حسبما كشف موقع "medicalnewstoday".

فيما يلي بعض النصائح المتعلقة بوجبة الإفطار التي قد تدعم فقدان الوزنتناول الأطعمة الغنية بالألياف

وعاء من دقيق الشوفان وهو واحد من أفضل الأطعمة التي تتناول وجبة الإفطار لإنقاص الوزن، فالأشخاص الذين يتناولون وجبات الإفطار الغنية بالألياف بانتظام يحلصون على وزن أقل، وكشفت دراسة أن الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف تساعد على إنقاص الوزن

تناول المزيد من البروتين

تناول المزيد من البروتين لتناول الإفطار أو في أي وقت آخر من اليوم قد يدعم فقدان الوزن، تربط العديد من الدراسات بين الوجبات الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين وفقدان الوزن، فالبروتين قد يساعد الأشخاص على الشعور بالشبع مما يقلل من الإفراط في تناول الطعام قد يحرق الناس أيضًا المزيد من السعرات الحرارية عندما يتناولون البروتين.

الأطعمة الغنية بالبروتين غنية بشكل عام بالمواد المغذية الأخرى مما يسمح للشخص بالحصول على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية دون استهلاك الكثير من السعرات الحرارية.

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تجنب خيارات السعرات الحرارية العالية

يجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية ،لخفض السعرات الحرارية تجنب إضافة السكر إلى أطعمة الإفطار يمكن أن تصبح وجبة إفطار الشوفان الصحية وجبة محملة بالسكر عالية السعرات الحرارية عندما يضيف الشخص الكثير من السكر البني،و حدد الحبوب التي تحتوي على نسبة أقل من السكر وتجنب الفطائر والمعجنات التي تحتوي على الكثير من السكر.

تجنب المشروبات السكرية

يحتوي كوب من عصير البرتقال عادة على أكثر من 100 سعرة حرارية لكنه يقدم القليل من القيمة الغذائية،فيجب اختيار تناول الفاكهة كاملة بدلا من شرب العصائر.

تناول الأطعمة الكاملة

تناول أطعمة كاملة بدلاً من الأطعمة المصنعة قد يساعد الشخص على إنقاص الوزن، حاول استبدال الخبز الأبيض والمعكرونة والخبز مع خيارات الحبوب الكاملة.

توفر الحبوب الكاملة قيمة غذائية أكبر وقد تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع أمراض القلب لأن الحبوب الكاملة غنية بالألياف فإنها قد تدعم فقدان الوزن وتقلل الإمساك .