شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أمراض تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.. أبرزها السمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمراض القلب من أكثر الأمراض شيوعاً حول العالم، ومن أكثر أسباب الوفاة حول العالم، خاصة مرض الشريان التاجي الذي يؤثر على تدفق الدم إلى القلب وانخفاض تدفق الدم يمكن أن يسبب النوبة القلبية، فى هذا التقرير نتعرف على الأمراض التى تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وفقاً لموقع CDC الأمريكى.

أمراض تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب

العديد من الأمراض يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، إذا كان لديك أحد هذه الأمراض، فيمكنك اتخاذ خطوات للتحكم فيها.

ضغط الدم المرتفع

ارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب، وهو حالة طبية تحدث عندما يكون ضغط الدم في الشرايين والأوعية الدموية الأخرى مرتفعًا جدًا، كما إن الضغط المرتفع، إن لم يتم التحكم فيه ، يمكن أن يؤثر على قلبك والأعضاء الرئيسية الأخرى لجسمك، بما في ذلك الكليتين والدماغ.

غالبًا ما يطلق على ارتفاع ضغط الدم "القاتل الصامت" لأن العديد من الأشخاص لا يلاحظون أعراضًا تشير إلى ارتفاع ضغط الدم. يمكن لخفض ضغط الدم بسبب التغيرات في نمط الحياة أو عن طريق الدواء أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأزمات القلبية.

ارتفاع الكوليسترول

الكوليسترول مادة شمعية تشبه الدهون، يصنعها الكبد أو موجودة في بعض الأطعمة، يصنع الكبد ما يكفي لاحتياجات جسمك ، لكننا نحصل غالبًا على المزيد من الكوليسترول من الأطعمة التي نتناولها.

ويمكن أن يتراكم الكوليسترول الإضافي في جدران الشرايين، بما في ذلك جدران القلب، وهذا يؤدي إلى تضييق الشرايين ويمكن أن يقلل تدفق الدم إلى القلب والدماغ والكلى وأجزاء أخرى من الجسم.

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ويمكن أن يؤدى ارتفاع الكوليسترول الضار إلى أمراض القلب، فى حين أن الكوليسترول الجيد يوفر بعض الحماية ضد أمراض القلب.

يمكن لفحص الدم اكتشاف كمية الكوليسترول والدهون الثلاثية (نوع مرتبط بالدهون) في دمك.

مرض السكري

السكري يزيد أيضا من خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث يحتاج جسمك إلى الجلوكوز (السكر) للحصول على الطاقة، ومرض السكري يؤدي إلى تراكم السكريات في الدم، كما إن خطر الوفاة بسبب أمراض القلب للبالغين المصابين بمرض السكري أعلى من البالغين الذين لا يعانون من مرض السكري .

السمنة

السمنة هي الدهون الزائدة في الجسم، ترتبط السمنة بمستويات عالية من البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL أو الكوليسترول "الضار") وخفض مستويات البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL أو "الكوليسترول الجيد").

بالإضافة إلى أمراض القلب، يمكن أن تؤدي السمنة أيضًا إلى ارتفاع ضغط الدم والسكري.