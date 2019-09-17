فيديوجراف.. حصاد الجولة الرابعة من الدوري الإسباني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتهت مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، الأحد، وعنوانها الأبرز كان الاستفاقة الكتالونية لبرشلونة، الذي سحق ضيفه فالنسيا بنتيجة 5-2 كأكبر انتصارات الجولة.

وشهدت الجولة عدة ظواهر وأرقام بارزة؛ حيث بات إنسو فاتي لاعب برشلونة الصاعد أصغر لاعب يسجل هدفاً ويصنع آخر في مباراة بالليجا خلال الألفية الجديدة، وذلك في عمر 16 عاماً و318 يوماً.

وأثمر فوز ريال مدريد على ليفانتي بنتيجة 3-2 عن تألق الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الفريق، والكولومبي جيمس رودريجيز صانع الألعاب، الذي قدم تمريرة حاسمة في المسابقة للمرة الأولى منذ أبريل/نيسان 2017.

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ووصل بنزيمة إلى هدفه رقم 19 في الليجا خلال عام 2019، ليصبح ثاني أفضل سجل له في عام واحد بالبطولة بعد عام 2011، الذي سجل فيه 22 هدفاً.

وتلقى أتلتيكو مدريد الهزيمة الأولى له في الدوري الإسباني هذا الموسم، بسقوطه أمام ريال سوسيداد بثنائية دون رد، في مباراة أكمل "الروخيبلانكوس" شوطها الأول بدون أي تسديدة على مرمى الخصم.

وتسلط "العين الرياضية" من خلال هذا الفيديو الضوء على أبرز أرقام وظواهر الجولة الرابعة من الليجا.