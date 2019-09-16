هكذا تتغيّر صحتك عندما تتوقّفين عن شرب القهوة.. وأعراضٌ ستواجهكِ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - "الصباح لا يُمكن أن يبدأ بدون فنجان قهوة"... "لا يمكن لي مباشرة العمل في البيت أو في المكتب قبل أن أتناول قهوتي".. هذه العبارات وغيرها نسمعها تتكرّر على لسان الكثيرات، فالقهوة رفيقة الصباح ودعوة للزيارة وعبارة "لنشرب فنجان قهوة معًا" تعني أكثر من مجرد قهوة، فهي دعوة للتواصل.

صحيح أن للقهوة فوائد صحية، كزيادة الطاقة، والحماية من الخرف والزهايمر، وفيها الكثير من مضادات الأكسدة المفيدة، لكن هناك حالات يُصبح فيها الإقلاع عن تناول القهوة أمرًا ضروريًا، خاصةً إذا وجدتِ أنها تُسبّب لكِ الأرق، أو تزيد من شعوركِ بالقلق.

إليكِ فوائد التخلّي عن القهوة وما سوف تشعرين به أثناء محاولة التخلّي عنها.

اليوم الأول

لن تشعري بحرقة في المعدة أو عسر الهضم الذي يُسببه الكافيين، ستعود الأمعاء إلى عملها الطبيعي لأن الكافيين هو الذي يُسبب الإسهال عمومًا، وكونها مدرّة للبول، ستلاحظين انخفاضًا في عدد مرات ذهابك للحمام.

الأسبوع الأول

سوف يصبح مستوى الطاقة لديك مستقرًا، ولن تعودي بحاجة للاعتماد على الكافيين للشعور بالنشاط، ما سيُخفّف من سرعة الانفعال والقلق لديك لأن الكافيين يُغيّر حالتك المزاجية.

وإذا كنت تتناولين القهوة مع الحليب والسكر فسوف تلاحظين أنك بدأت بخسارة الوزن، لأن المشروبات التي تحتوي على السكر تُضيف سعرات حرارية فارغة إلى نظامك الغذائي.

بعد شهر واحد

سيمتصُّ جسمك مزيدًا من الفيتامينات والمعادن بسبب قلّة ذهابك إلى الحمام.

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كما ستتحسّن وظائف القلب والعضلات، ذلك لأن الكافيين يُحفّز عضلة القلب، ويجعله ينبض بقوة تُرهقه، الأمر المقلق لمن يعاني من أمراض قلبية، كما يمكن أن يرفع الكافيين ضغط الدم.

ستتحسّن نوعية نومك كثيرًا، فالكافيين يمكن أن يؤثّر بشكل كبير على نوعية النوم.

بعد عام

سوف تتحسّن وظائف الكبد والكلى والقلب، فدور الكبد الأساسي هو إزالة السموم، وعندما لا تتناولين الكافيين لا يعود الكبد مرهقًا بالعمل على إزالة هذه السموم، مما يتيح له العمل بشكل أفضل، والاستغناء عن الكافيين يضع ضغطًا أقل على الكلى ويُقلّل من خفقان القلب.

أعراض التوقف عن شرب القهوة

إذا قررتِ التوقف عن تناول القهوة اشربي الكثير من الماء وشاي الأعشاب لتنظيف جسمك من الكافيين، تذكّري أن أول يومين هما الفترة الأصعب وقد تعانين من بعض المتاعب، إليك ما يمكن توقعه:

الصداع: ويُصيب من يتناولون أكثر من خمسة أكواب من القهوة يوميًا، راقبي أيضًا الكافيين من مصادر أخرى، كالشاي أو الصودا.

القلق: رغم أن الكافيين يُسبّب القلق لدى البعض، إلا أن التخلّي عنه سوف يُسبّب القلق أيضًا في البداية.

أعراض تُشبه الأنفلونزا: مثل سيلان الأنف وألم في الجيوب، يُمكن تخفيف هذه الأعراض باستخدام زيوت طبيعية مثل زيت الزعتر والنعنع وغيرها.