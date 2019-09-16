تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طريقة عمل برياني هندي ‏

القاهرة - لايف ستايل مقادير البرياني الهندي:



كوبان أرز بسمتي

كوبان قطع الدجاج أو اللحم

نصف كوب بصل مفروم ناعم

ربع كوب ثوم مهروس

ربع كوب زنجبيل مهروس

ملعقتان كبيرتان بهارات البرياني الهندية

حبة لومي

أعواد قرفة

حبّات هيل

أعواد قرفة

مرق دجاج أو لحم

ملح بحسب الرغبة

زعفران منقوع بقليل من ماء الورد

ملعقتان كبيرتان سمن البرياني

طريقة عمل البرياني الهندي:

- قلّبي قطع الدجاج والبصل بالسمن مع التوابل جميعها والبصل والثوم والزنجبيل.

- أنزلي الأرز فوقها وقلّبي برفق؛ حتى لا تتكسّر حباته.

- اغمري الأرز بمقدار من المرق لا يرتفع عن مستواه أكثر من إنش واحد.

- أخفضي النار واتركي الأرز حتى ينضج.

- أضيفي الزعفران بماء الورد على الوجه.

- اسكبي برفق؛ حتى يمتزج الزعفران بالأرز.

- زيّني الوجه بالمكسرات والزبيب أو الورقيات الخضراء أو البيض المسلوق

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