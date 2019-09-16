شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح غذائية لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدى.. كتر الخضراوات وزيت الزيتون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب المفاصل الروماتويدى من الأمراض الالتهابية التى تؤثر على المفاصل وتسبب الألم والتورم، وقد أثبتت الأبحاث العلمية وجود علاقة بين ما تتناوله من طعام وبين التهاب المفاصل الروماتويدى، فى هذا التقرير نقدم نصائح غذائية لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدى، وفقاً لموقع "تايمز أوف انديا".

نصائح غذائية لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدى

- ابتعد عن الأطعمة المصنعة والجاهزة والسريعة

الأطعمة المصنعة والمعالجة تحتوى على نسبة عالية من السكر والملح، والدهون المشبعة، التى تسبب زيادة الالتهاب، وهو ما يزيد من التهاب المفاصل الروماتويدى.

Advertisements

- يزيد التهاب المفاصل الروماتويدى من مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية، وبالتالى من المهم الحفاظ على ضغط الدم منخفضًا لصحة القلب.

- يجب أن يشتمل النظام الغذائى على الكثير من الفواكه والخضار التى توفر مضادات الأكسدة للجسم وتعمل على إصلاح الأنسجة وتجديدها.

-زيت الزيتون وزيت جوز الهند كلاهما مضاد للالتهابات وبالتالى من المفيد إضافتهم للنظام الغذائى لمرضى التهاب المفاصل الروماتويدى، حيث يحتوى زيت الزيتون على مركب يسمى "oleocanthal" الذى يمنع الالتهابات التى تسببها الإنزيمات، بينما يوجد فى زيت جوز الهند مادة البوليفينول التى تقلل من التورم وعلامات الالتهابات الأخرى.

-التغذية الجيدة لكل العناصر الغذائية يخفض درجة الالتهاب بالجسم، واللألم، لذا يجب تناول الكثير من:

-الخضروات الورقية، القرنبيط، البقوليات المجففة، حبوب الحمص كميات معتدلة معتدلة من منتجات الألبان والحبوب الكاملة مثل دقيق الشوفان والأرز والقمح الكامل والموز واللحوم الخالية من الدواجن والأسماك ومجموعة متنوعة من الخضروات والأسماك والأفوكادو وتناول كميات معتدلة من لحم البقر.