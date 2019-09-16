شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون: بعض الأدوية الشائعة لمرض الزهايمر تسبب تدهور الحالة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فريق من الباحثون الكنديون أن عقار شائع الاستخدام لضبط أعراض مرض الزهايمر والخرف يحتوى على المادة الفعالة "دوبيبيزيل" - يرتبط بارتفاع خطر الحجز فى المستشفى بسبب انحلال "الربيدات" ، وهي حالة مؤلمة من انهيار العضلات.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى 'HealthDayNews"، يعد الخرف مشكلة متنامية ، حيث يتم تشخيص ما يقرب من 10 ملايين حالة حديثًا سنويًا في جميع أنحاء العالم.

ولتأكيد نتائج الدراسة، نظر الباحثون في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة ويسترن شوليش في جامعة ويسترن ، في بيانات ICES من عام 2002 إلى عام 2017 على 220 353 مريضًا تتراوح أعمارهم بين 66 عامًا أو أكبر في أونتاريو ، كندا فى الأدوية المرتبطة بالخرف ومرض الزهايمر.

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ووجد الباحثون أن العقار الذى يحتوى على المادة الفعالة "دوبيبيزيل " يسبب انحلال الربيدات، وهي حالة خطيرة يمكن أن تؤدي إلى أمراض الكلى.

وقال الدكتور "جيمي فليت" ، استاذ الطب الطبيعي وإعادة التأهيل الآن في جامعة ماكماستر، هاميلتون ، أونتاريو: "إن نتائج الدراسة تدعم تحذيرات الوكالة التنظيمية حول خطر ية الزهايمر".