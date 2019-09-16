شكرا لقرائتكم خبر عن 10 فوائد لركوب الدراجات لصحتك.. أهمها تحسن صحة المخ والقلب وتخلصك من الإجهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نمط الحياة النشط جسديًا أمر ضروري لك لتكون لائقًا وصحيًا، ويحتاج جسم الإنسان إلى ممارسة النشاط البدني حتى يعمل بشكل طبيعي، والتمتع بالحياة الصحية على المدى الطويل، اليوم لدينا فوائد لا حدود لها في أيدينا للحفاظ على نمط حياة صحي، وأسهل وأسرع وسيلة لتحقيق ذلك هو ركوب الدراجات.

كل يوم، يتطلب جسمنا ما لا يقل عن 30 دقيقة من النشاط البدني، وهو أمر ضروري أيضًا لصحة العقل وصحتك الجسدية، يعد ركوب الدراجات من أسهل الوسائل لمنع ظهور المخاطر المرتبطة بنمط الحياة المستقرة التى لا حركة فيها، إنه تمرين صحي، سهل يمكن أن يتمتع به الأشخاص من جميع الأعمار.

قالت صحيفة "boldsky "، من البدانة، والمرض العقلي، ومرض السكري، إلى التهاب المفاصل، يمكن أن تساعد ركوب الدراجات في حمايتك من الأمراض المختلفة، فهو يساعد في مرونة عضلاتك، وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وتعزيز الدورة الدموية.





فوائد ركوب الدراجات

الفوائد الصحية المختلفة التي يمكن التمتع بها من ركوب الدراجات كل يوم... 1. مرونة العضلات..

ينطوي ركوب الدراجات بانتظام على الكثير من دواسة القدم، مما يقوي عضلات الساق، ليس ذلك فحسب، ولكنه يساعد أيضًا في مرونة عضلاتك بأكملها، ومرونة عضلات ذراعك، بسبب القوة الممنوحة لتحقيق التوازن، بصرف النظر عن ذلك، يمكن أن يكون ركوب الدراجات مفيدًا للأطفال لأنه يساعد على تحسين صحة العضلات وزيادة مرونة العضلات.

2. تعزز صحة القلب والأوعية الدموية..

أثناء ركوب الدراجات، ينبض القلب بشكل أسرع من المعدل الطبيعي، مما يعزز صحة القلب، ذلك لأن الدم يضخ بشكل أسرع مما يحسن أداء القلب، الأشخاص الذين يتنقلون كل يوم إلى العمل، أو في أماكن أخرى هم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم.

3. زيادة قوة الجسم..

إن أي نشاط بدني يتطلب عمل جسمك بالكامل، لا بد أن يزيد من قوة جسمك بالإضافة إلى مستويات الطاقة لديك، يساعد ركوب الدراجات في زيادة القدرة على التحمل في الجسم ويعزز قدرة التحمل للشخص، تمرين ركوب الدراجات يفيد الجسم عن طريق زيادة مستويات الطاقة لديك.

4. تخلصك من الإجهاد ..

واحدة من فوائد الصحة العقلية الرئيسية لركوب الدراجات هو التخلص من الإجهاد، ركوب الدراجات يساعد في مكافحة الإجهاد والقلق، وإذا تم المداومة عليه بانتظام فإنه يمكن علاج مختلف الأمراض العقلية، هذا لأن ركوب الدراجات هو نشاط ممتع يجلب تأثيرات إيجابية على الجسم.

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10 فوائد لركوب الدراجات

5. فقدان الوزن..

ركوب الدراجات هو وسيلة جيدة للقضاء على الدهون غير المرغوب فيها من الجسم، تقوى عضلات الفخذين والأرداف، كما أنها تزيد من معدل الأيض، وبالتالي تقليل دهون البطن، يمكن لساعة من ركوب الدراجات النشط أن تحرق عددًا كبيرًا من السعرات الحرارية، وتسريع عملية فقدان الوزن .

6. يقلل من خطر الإصابة بداء السكري..

يزيد مرض السكري من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، والسكتة الدماغية، ومستويات السكر في الدم، تساعد ركوب الدراجات يوميًا في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري، وهي إحدى أفضل الطرق للحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، ركوب الدراجات كل يوم لأكثر من 30 دقيقة، يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة تقارب 40 %.



تحمى من الاصابة بالسرطان

7. يقلل من خطر الإصابة بالسرطان..

تشير بعض الدراسات إلى أن ركوب الدراجات كل يوم قد يساعد في منع ظهور السرطان، من المعروف أن الأشخاص الذين يتبعون نمط حياة مع أنشطة بدنية معتدلة إلى عالية، والتي تشمل ركوب الدراجات والجري، لديهم مخاطر أقل للإصابة بالسرطان مقارنة بالأشخاص الذين لا يقوموا بذلك.



للكبار والاطفال مفيدة

8. يحسن من حركة المفاصل..

تعتبر الدراجات طريقة مثالية للتمرين للأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام، إنه أحد أفضل التمارين لمنع ظهور التهاب المفاصل، لأن ضغط المفاصل فى الساقين أقل، ركوب الدراجات معروف أيضًا بتحسين قوة وتوازن الجسم.

9.تحسين حركة الأمعاء..

ركوب الدراجات هو نوع من التمارين الرياضية التي تسرع التنفس، ومعدل ضربات القلب، مما يساعد على تحفيز تقلص العضلات المعوية، سيمنعك ذلك من الشعور بالانتفاخ، ويساعد على تحسين حركة الأمعاء.



فوائد ركوب الدراجات

10. يحسن صحة الدماغ..

تشير بعض الدراسات إلى أن ركوب الدراجات يمكن أن يساعد فى تحسين ذاكرتك، يساعد ركوب الدراجات فى بناء خلايا دماغية جديدة فى الحصين " المنطقة المسؤلة عن الذاكرة "، فهو يعزز تدفق الأوكسجين والدم إلى خلايا الدماغ التى تحرق وتجدد المستقبلات، ويمكن أن تتصدى لمرض الزهايمر.

فى ملاحظة أخيرة، بصرف النظر عن الفوائد الصحية المختلفة التى توفرها ركوب الدراجات، فهى أيضًا وسيلة مواصلات صديقة للبيئة، لذلك، فهو لا يعزز الصحة الجيدة فحسب، بل إنه مفيد أيضًا للبيئة، اختار ركوب الدراجات لصحتك.