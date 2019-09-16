الدكتورة دعاء سهيل تتسلم جائزة مهرجان الفضائيات العربية فى أجواء من السعادة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أجواء من السعادة أقيم مهرجان الفضائيات العربية فى دورته العاشرة فى أحد الفنادق الكبرى وبحضور كوكبة من نجوم الفن والإعلام، وتسلمت الدكتورة دعاء سهيل جائزة المهرجان باعتبارها أكثر خبراء التغذية ظهورا وتألقاً على شاشات القنوات الفضائية، وكأفضل خبير تغذية فى الوطن العربى، ولأنها أول من أسس فكرة التخسيس أون لاين.

الدكتورة دعاء سهيل فى حديثها لـ ”الخليج 365” أكدت على سعادتها بهذه الجائزة واعتزازها بها لأنها جائزة من جمهورها ومحبيها ومتابعيها لها، لافتة أنها تسعى دائما أن تحقق حلم الكثير بالرشاقة والجمال والصحة الجيدة.



الدكتورة دعاء سهيل أثناء تسلمها جائزة مهرجان الفضائيات العربية

وأشارت إلي أنها أسست فكرة التخسيس أون لاين من أجل تحقيق الراحة لمن يحلم بالرشاقة والتخلص من الوزن الزائد لاسيما إن الحياة أصبحت صعبة والوقت أصبح ضيق، ولكنها هي وفريقها من متخصصون التغذية يقومون بالتواصل على مدار اليوم معهم لتحقيق حلمهم في التخسيس بدون حرمان وبدون اي مضاعفات.

وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة دعاء سهيل إنها أطلقت مبادرة مصر بلا سمنة، من أجل استعادة صحة آلاف من مرضى السمنة والتي تسبب العديد من الأمراض، مشيرة إن جميع الأبحاث والدراسات المختلفة أثبتت إن السمنة تسبب 44 مرض مختلف لذا لابد أن نسعى من التخلص من الدهون الزائدة والتي تؤثر سلباً على الصحة.



الدكتورة دعاء سهيل أثناء أحد اللقاءات بعد تسلمها الجائزة

وأوضحت إن الشباب هم أكثر الفئات تضرراً بالسمنة نظرا لاعتمادهم على تناول الأكلات السريعة من المطاعم معظم الوقت مع قلة الحركة وعدم ممارستهم للرياضة، كما انهم لا يشعرون في هذا العمر بأضرار السمنة ولكن عندما يكبرون في العمر تظهر لديهم جميع اعراض السمنة المختلفة.



الدكتورة دعاء سهيل وأجواء من السعادة في مهرجان الفضائيات العربية

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ولفتت الي انها تقدم مجموعة من كورسات التخسيس المختلفة بعد التعرف على الحالة الصحية لمريض السمنة، حيث إن كل شخص له كورس تخسيس يختلف عن الاخر حسب حالته، كما ان تلك الكورسات من ألياف طبيعية 100% وليس لها اي اعراض جانبية او اضرار، ومن خلال تناول كورس التخسيس يستطيع المريض التصدي لكل المشاكل التي تقابله من قلة الحرق وتراكم الدهون الثلاثية و الشهية المرتفعة وغيرها.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال السمنة والتغذية يمكنك الاطلاع على صفحة الدكتورة دعاء سهيل عبر "فيس بوك":

الدكتورة دعاء سهيل

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