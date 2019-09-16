الهلال الأحمر الإماراتي يدرّب 272 ألفا على الإسعافات الأولية

استفاد 272 ألفا و206 متطوعين من الدورات التدريبية التي نظمتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في مجال الإسعافات الأولية وإنقاذ الحياة خلال الفترة من 2013 حتى 2019.

ويتعرَّض الملايين حول العالم سنويا لحوادث وأزمات قد تودي بحياتهم إذا لم يتدخل أول شخص مجاور لهم بشكل سليم ومدرَّب على أبجديات الإسعافات الأولية اللازمة.

وحدد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، يوم 12 سبتمبر/أيلول من كل عام للاحتفال باليوم العالمي للإسعافات الأولية، بهدف رفع الوعي العام بشأن كيفية مساهمة الإسعافات الأولية في إنقاذ الأرواح في حالات الأزمات، وحشد المتطوعين، وتدريبهم على الإسعافات الأولية والطريقة الصحيحة لاستخدامها.

وتشارك هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في تدريب المتطوعين والموظفين على كيفية اتخاذ إجراءات فورية لإسعاف المصاب، وتطبيق التقنيات المناسبة التي يتم تعلمها، أثناء انتظار المساعدة المتخصصة، بما يقلل إلى حد كبير من الوفيات والإصابات الخطيرة.

وأسهمت الهيئة في تحقيق شعار "الإسعافات الأولية لكل شخص وفي كل مكان" بعدما نظمت عددا من المحاضرات التوعوية والدورات التدريبية في الإسعافات الأولية لمختلف شرائح المجتمع المحلي والتي تدرب خلالها المشاركون على الإسعافات الأولية الأساسية والمتقدمة والبرنامج التدريبي للمسعف الصغير، إضافة إلى التدريب على استخدام جهاز الصدمة الكهربائية.

Advertisements





وجرى تنفيذ هذه البرامج ضمن استراتيجية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي، لنشر الوعي الإسعافي على المستوى الدولي والمحلي، بمشاركة بعض الجهات الحكومية والخاصة والسلك التدريسي وطلاب المدارس والمدن العمالية وموظفي ومتطوعي الهيئة، كما نُظِّمت هذه البرامج في الحدائق العامة والمراكز التجارية.

وجرى تنفيذ هذه الدورات التدريبية بجانبيها النظري والتطبيقي في إطار حرص الهيئة على تفعيل الشراكة المجتمعية وتوعية أفراد المجتمع والهيئات بأهمية الإسعافات الأولية في حياتنا اليومية تطبيقا لشعار الإسعافات الأولية "طوق نجاة في لحظات الخطر".

واستهدفت الدورات التدريبية التي نظمها الهلال الأحمر الإماراتي إعداد كوادر عالية الكفاءة للعمل كمدربين في مجال الإسعافات الأولية بالهيئة للاستفادة من خبراتهم العلاجية، والتدخل السريع كمسعفين معتمدين من اللجنة الدولية لمساعدة المتضررين من الحوادث والكوارث على المستويين المحلي والدولي، وتعزيز المعرفة والثقة ومهارات التدريب لدى مدربي الإسعافات الأولية في الهيئة خلال تقديمهم دورات تدريبية تهدف لتمكين المعنيين من الاستجابة بشكل آمن وفعال للإسعافات الأولية.

وتضمن برنامج الدورات تدريبات عملية خاصة بخطوات الأمن والسلامة العامة، وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة والحرجة حين وقوع الحوادث وإسعاف الحروق والنزيف ومعالجة الجروح البسيطة والعميقة، وكيفية نقل المصابين بالكسور والاختناق وإنعاش القلب الرئوي.

ويستثمر العالم، الاحتفال باليوم العالمي للإسعافات الأولية لتقديم دورات تدريبية وتعريفية بالإسعافات الأولية وأهميتها وتكريم المتطوعين لجهودهم في حملات الإسعافات الأولية.