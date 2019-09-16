"ميدام دبي" يكشف عن أحدث علاجات الليزر والفيلرز الخميس

تنطلق فعاليات مؤتمر معرض الشرق الأوسط الدولي الرابع للأمراض الجلدية وطب التجميل "ميدام 2019" في دبي، الخميس، تحت رعاية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية الإماراتي، بحضور أكثر من 1500 طبيب ومتخصص في مجال الأمراض الجلدية وطب التجميل من المنطقة والعالم.

وكشف الدكتور خالد النعيمي، رئيس المؤتمر، أن الحدث يشهد طرح أحدث المستجدات العالمية في علاجات الليزر وأنواع حقن "الفيلرز" التي يستخدمها أطباء الأمراض الجلدية والتجميل، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على هذا النوع من العلاج، إضافة إلى طرح عدد من العلاجات الجديدة التي يعلن عنها لأول مرة في المنطقة خلال المؤتمر الذي يقام بفندق "إنتركونتنتال فيستيفال دبي".



وقال: "إن أهم ما يميز المؤتمر مشاركة مؤسسة الملك سلمان للأعمال الإنسانية، وهيئة آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، وممثلون عن منظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، كجزء من برنامج العطاء الذي أطلقة مؤتمر"ميدام"؛ لترسيخ ثقافة الوعي بالعمل والعطاء بين أطباء الأمراض الجلدية".

وتابع: "فضلا عن مشاركة رؤساء الجمعيات العربية والعالمية والبروفيسور عمر الرواس، الأمين العام للمجلس العربي للتخصصات الطبية، في الحدث الدولي".

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ونوه "النعيمي" بعدد من الفعاليات التي تسبق انطلاق المؤتمر، منها ورشة العمل التدريبية للأطباء المبتدئين التي تستمر يومين بإشراف الهيئة السعودية للاختصاصات الطبية، وندوة خاصة عن تطوير العمل الطبي التجاري بإشراف متخصصين في القطاع الطبي التجاري، إضافة إلى ورش عمل حول كيفية استخدام أجهزة الليزر.

بينما قال عبدالله بن سوقات، المدير التنفيذي لجائزة حمدان بن راشد للعلوم الطبية: "إن مشاركة معظم جمعيات الأمراض الجلدية ومنظمة الصحة العالمية بنخبة من المحاضرين المتميزين دلالة واضحة على الأهمية التي يحظى بها "ميدام" على مستوى العالم؛ نظرا لأهمية الأوراق العلمية وأحدث الأبحاث والدراسات المتعلقة بالأمراض الجلدية التي تقدم من خلاله".

وأشاد "بن سوقات" بتوجيهات الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية الإماراتي، راعي جائزة حمدان بن راشد الطبية الداعمة لجميع الفعاليات العلمية الهادفة إلى الارتقاء بالقطاع الطبي.

وأشار عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، إلى أن فعاليات مثل مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للأمراض الجلدية وطب التجميل تلعب دورا حيويا في تطور الاقتصاد المعرفي.

وأعرب عن التطلع للاستفادة من تجارب الخبراء والأطباء المتخصصين المشاركين من جميع أنحاء العالم؛ لمناقشة مجموعة من القضايا الرئيسية، من بينها الابتكار في مجال طب الأمراض الجلدية وغيرها من المحاور المهمة.

