شكرا لقرائتكم خبر عن آخرها «زنتاك».. تكرار استخدام أدوية ومنتجات بشكل خاطئ قد يسبب السرطان للرجال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مؤخراً، حذرت إدارة الأغذية والدواء الأمريكية من أن عقار «زنتاك» الأشهر لعلاج الحرقة والحموضة، قد يحمل كميات صغيرة من المواد المسرطنة .

وأشارت إلى أنه يتم التحقيق في الأمر في الوقت الراهن، فالاختبارات الأولية أفادت بوجود كميات منخفضة من الجسيمات السامة والمسرطنة في هذه النوعية من العقاقير، إلا أن الإدارة أكدت عدم التوقف عن استخدامه الآن.

وقال الدكتور ديفيد روبينز، رئيس قسم التنظير في مستشفى لينوكس هيل في مدينة نيويورك: «تبقى الشوائب الدوائية مصدر قلق وطني كبير». «على الرغم من أن عقار زانتاك ( Zantac ) قد يكون آمنًا على المدى الطويل، فإن هذا البيان الأخير يضيف اللبس والقلق، لذا فإن نصيحتي المؤقتة للمرضى بسيطة: التبديل إلى دواء آخر».

التحذيرات في تزايد:

وهنا تزداد التحذيرات من استخدام الكثير من العقاقير والمواد في الحياة اليومية تساهم في خطر الإصابة المحتمل بالسرطان، وعلى سبيل المثيل فقد أصبحت مكملات زيت السمك التي تحتوي على نسبة مرتفعة من أحماض أوميجا 3 واحدة من أكثر أنواع المكملات شيوعا في السوق بسبب فوائدها الصحية، لكن على الرجال أن يكونوا حذرين عند تناول مكملات الأحماض الدهنية أوميجا 3، ومنها مكملات زيت السمك، بعد أن جاءت نتائج عدد من الأبحاث الجديدة لتؤكد وجود صلة بين هذا النوع من المكملات الغذائية وزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

قدمت دراسة جديدة نشرت في مجلة «المعهد الوطني للسرطان» دليلا إضافيا على أن الرجال الذين لديهم تركيز عالٍ من أحماض أوميجا 3 الدهنية في دمائهم أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا، وهو أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال.

الأحماض الدهنية أوميغا 3 شائعة في الأسماك مثل سمك السلمون، وزيت بذرة الكتان، والمكسرات، وبعض التوابل. ووجدت العديد من الدراسات أنها يمكن أن تكون جيدة لقلب الشخص ويمكن أن تساعد في خفض نسبة الكوليسترول.

لم تحذر لدراسة من الأطعمة الغنية بأوميجا 3، لكنها حذرت من تناوله كمكمل غذائي، لأن هذا التركيز العالي قد يسبب ضررا بالغا للرجال، حسب نتائج الدراسة.

وفي وقت سابق قامت وزارة الصحة بسحب الأدوية التي تحتوي على مادة «البايوجليتازون»، بعد أن أكدت كثير من الدراسات الأوروبية والأمريكية والكندية ارتباط تناول هذه المادة مع الإصابة بسرطان المثانة، فضلا عن الأضرار الطبية الخطرة على القلب المصاحبة لتناول هذا الدواء.

وللمرأة فقد كشفت دراسة جديدة أن العديد من منتجات أحمر وملمع الشفاة الشهيرة مليئة بالمعادن السامة، وأشارت دراسة نشرتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إلى أن استخدام بعض منتجات التجميل قد يقود الفتيات والنساء دون قصد إلى تعريض أنفسهن إلى مستويات قد تكون خطيرة من الكروم، وهي مادة كيميائية يمكن أن تتسبب في الإصابة بسرطان الرئة كما ربطه البعض بسرطان المعدة أيضا.

وحذر القائمون على الدراسة من جامعة كاليفورنيا الأمريكية أيضا من أن بعض النساء اللاتي يضعن هذه الملمعات الخاصة بالشفاة كثيرا قد يتعرضن لكميات مقلقة من الألومنيوم والماغنسيوم.

وشملت الدراسة تحليل 32 منتجًا في الولايات المتحدة تم اختيارها لأنها شائعة الاستخدام بين الفتيات المراهقات، كما أنها متوافرة في جميع المتاجر.

مساحيق التجميل:

وقالت الهيئة التجارية المسؤولة عن صناعة مساحيق التجميل في بريطانيا إن قوانين الاتحاد الاوروبي تحظر إدخال العديد من المواد الكيميائية التي وجدت في هذه المنتجات، غير أن الفحص أثبت السماح باستخدام صبغات حمراء وخضراء مبنية على الكروم في المنتجات المذكورة.

وقد أشارت دراسة حديثة إلى أن العمال والموظفين الذين يتعرضون لمواد كيماوية مثل مزيلات الروائح والمطهرات والمعقمات كجزء من طبيعة عملهم قد تزيد لديهم احتمالات الإصابة بسرطان الغدة الدرقية أكثر من غيرهم. خلصت دراسة حديثة إلى أن التعرض أثناء العمل لتلك الكيماويات المعروفة بالمبيدات الحيوية مرتبط بارتفاع احتمالات الإصابة بسرطان الغدة الدرقية بنسبة 65 بالمائة.

وقد حذرت دراسة جديدة من وجود علاقة بين استخدام صبغة الشعر وارتفاع خطر الإصابة بسرطان الثدي، مشددة على ضرورة استخدام الصبغات التي تحتوي على مواد طبيعية، حسبما ذكر موقع «العربية نت» و«سكاي نيوز عربية».

وقال الجراح المختص بسرطان الثدي، كفاح مقبل، الذي أجرى الدراسة، إن خطر الإصابة بسرطان الثدي يزيد بنسبة 14% بين النساء اللواتي يصبغن شعرهن، وفق ما ذكر موقع «غارديان».

وأضاف في الدراسة: «بالرغم من الحاجة لإجراء مزيد من الدراسات لإثبات هذه النتائج، فإننا توصلنا إلى أن صبغ الشعر بصورة متكررة قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي».

Advertisements

وتابع: «ما يثير القلق هو أن تلك الصناعة تدعو النساء لصبغ شعرهن مرة كل 4 أو 6 أسابيع»، داعيًا النساء لاستعمال الصبغة بصورة أقل من ذلك، واعتماد الصبغات التي تحتوي على منتجات طبيعية.

عنصر الكروم:

وقد حذّر أطباء أمريكيون من أن الجرعات الزائدة من عنصر الكروم من المكملات الغذائية يمكن أن تسبب أنواعًا مختلفة من السرطان خاصة الكبد والرئة.

وأشارت الأبحاث إلى أن الإفراط في استخدام المكملات الغنية بعنصر الكروم يسبب أضرارًا بالغة في الكروموسومات بالخلايا، ولتتحول الجينات الوراثية لبيئة خصبة لتطور أمراض السرطان.

وقدّرت الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم أن ما يصل إلى 200 ميكروجرام من الكروم كانت آمنة للاستهلاك الغذائي اليومي الكافي للبالغين، ومع ذلك، الملاحق المتاحة في السوق لزيادة الوزن تحتوي على 500 ميكروجرام من الكروم.

وأضاف أن «المخاطر الصحية المرتبطة بالتعرض للكروم تعتمد على حالة أكسدة الكروم التي تحدث داخل الخلية، ما يعني، فقد الإلكترونات، والتحول لأشكال مسرطنة».

ووفقاً لدويتشيه فيليه فقد ذكرت تقارير إعلامية أن 900 ألف مريض في أنحاء ألمانيا تعاطوا سنة 2017 دواء يعالج ارتفاع ضغط الدم لكنه كان على الأرجح ملوثا بمادة مسببة لمرض السرطان.

وذكرت صحيفة «تاغيس شبيغل» الألمانية أن هذه المعلومة الرسمية جاءت كجواب على سؤال طرحة حزب الخضر المعارض على الحكومة في ألمانيا. وقالت السلطات الصحية إنه تم العثور في هذا الدواء المخفِّض لضغط الدم على مادة ثانوية اسمها «نيتروزو دي ميثيل أمين» تصنفها منظمة الصحة العالمية كمادة من الممكن أن تسبب مرض السرطان.

وبحسب دراسة نشر نتائجها موقع «ساينس أليرت» المتخصص بالأخبار الطبية، فإن تناول الأدوية والعقاقير التي تقاوم حرقة المعدة يمكن أن تزيد من مخاطر الإصابة بمرض سرطان المعدة بأكثر من ضعفين ونصف، حيث تحتوي على مواد تخفف الحرقة لكنها مسرطنة.

ووجد الباحثون الذي أجروا دراسة طويلة الأمد على الأدوية المقاومة لحُرقة المعدة أنها تحتوي على مثبطات البروتين التي يُرمز لها عالمياً باسم (PPIs)، وهي مواد يتم استخدامها كمكون رئيس في صناعة الأدوية التي تقاوم حُرقة المعدة، حيث تبين أن التناول المتكرر لهذه المادة يؤدي إلى ارتفاع مخاطر الإصابة بسرطان المعدة وبنسبة عالية جداً تصل إلى 250%.

وبحسب الدراسة الطبية، فإن مخاطر الإصابة بالسرطان تزداد بسبب التفاعل الذي يحدث بين هذه المادة التي تكبح جماح الحرقة في المعدة وبين بكتيريا شائعة تُسمى (Helicobacter pylori)، وهي بكتيريا يسود الاعتقاد أنها موجودة في بطون نصف سكان الكرة الأرضية على الأقل، أي في معدة شخص واحد على الأقل من بين كل شخصين في العالم.

ليس هذا كل شيء:

فقدذكر موقع «iflscience» في تقرير له أن استخدام مطهرات اليد سريع وسهل لتنظيف اليد في حالة عدم وجود ماء وصابون، ولكن سواء كان الشخص يستخدمه باستمرار أو عند الحاجة فقط فإن ذلك ليس صحيًا لجلدك.

وقال التقرير إن مطهرات اليد تزيد من مادة «بيسفينول أ»، في الجسم وهو ما يعد مؤشرًا خطيرًا، وتعمل على زيادة امتصاص تلك المادة ما يؤدي إلى اضطراب الهرمونات، لأنها تحتوى على عدد من المواد الكيميائية التي تساعد في امتصاص الجلد لمادة «بيسفينول أ» التي تسبب أمراضًا خطيرة.

وتؤدي مادة «بيسفينول أ» إلى أمراض القلب، والسرطان، والعقم، ووفقًا لعدد من الدراسات فإن استخدام تلك المطهرات أكثر خطورة مما تبدو عليه، وذكر التقرير أن المادة الأساسية التي يحتوي عليها مطهر اليد هي مادة Triclosan، التي تقتلنا جميعًا، ويعتقد ارتباطها بعدد من حالات مرض السرطان.

وفي وقت سابق فقد ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن معجون الأسنان «كولجيت توتال» يحتوي على مادة ترايكلوسان Triclosan التي أثبتت التجارب المعملية أنها تسبب السرطان.

وأضافت الصحيفة أن الشركة المنتجة قدمت دلائل لإدارة الأغذية والأدوية الأمريكيةFDA منذ عام 1997، توضح أن المادة المشار إليها سلفًا والتي تدخل في تركيب منظف الأسنان كولجيت توتال آمنة على البشر، حيث أنها تستخدمه بجرعات مقننة، مشيرة إلى أن المادة تسبب السرطان حال استخدامها بكميات كبيرة، وبالفعل قامت الإدارة بالتصديق على طرح المنتح منذ عام 1997.

وأردفت «ديلي ميل» أن الإدارة الأمريكية لم تكشف عن الوثائق التي قدمتها الشركة المنتجة لكولجيت توتال سوى العام الماضي بموجب قانون حرية تداول المعلومات.

وقد ذكرت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية، إنه ليس هناك دليل قاطع على أن تناول القهوة يسبب السرطان، لكنها في الوقت نفسه قالت إن دليلاً علميًا آخر يشير إلى أن جميع المشروبات «الساخنة جدًا» يحتمل أن تكون مسببة للسرطان.

وخلصت نتائج تقييم الوكالة الذي نشر، الخميس، في الصحيفة الدورية «لانسيت أونكولوجي»، إلى أن المشروبات الساخنة جدًا -أي التي تصل درجة حرارتها إلى نحو 65 درجة مئوية أو أكثر- بما في ذلك المياه والقهوة والشاي والمشروبات الأخرى يحتمل أن تكون مسببة لسرطان المريء.