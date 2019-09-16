موسكو - لايف ستايل
فاجأت مرشحة الرئاسة السابقة، كسينيا سوبتشاك، ناخبيها ومعجبيها بموكب زفافها الذي مرّ منذ قليل وسط العاصمة الروسية موسكو، حيث تزوجت سوبتشاك من المخرج، قنسطنطين بوغومولوف، وخرجت من إدارة الأحوال الشخصية بفستان زفافها، ومعها العريس، وركبا سيارة لدفن الموتى كتب عليها "حتى يفرقنا الموت".
من جانبها صرحت إدارة المرور بموسكو، بأنها سوف تدرس مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت لاتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.
كانت هذه تفاصيل خبر مرشحة رئاسية تُفاجئ ناخبيها بموكب زفافها وسط العاصمة الروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.