مرشحة رئاسية تُفاجئ ناخبيها بموكب زفافها وسط العاصمة الروسية

فاجأت مرشحة الرئاسة السابقة، كسينيا سوبتشاك، ناخبيها ومعجبيها بموكب زفافها الذي مرّ منذ قليل وسط العاصمة الروسية موسكو، حيث تزوجت سوبتشاك من المخرج، قنسطنطين بوغومولوف، وخرجت من إدارة الأحوال الشخصية بفستان زفافها، ومعها العريس، وركبا سيارة لدفن الموتى كتب عليها "حتى يفرقنا الموت".

من جانبها صرحت إدارة المرور بموسكو، بأنها سوف تدرس مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت لاتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.