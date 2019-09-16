فتاة أميركية تتغير حياتها كل ساعتين بعد أن تلقّت ركلة أفقدتها "أغلى ما تملك"

تسبب حادث تعرضت له فتاة أميركية، في جعلها تعاني من مشكلة صحية نادرة، تجعل ذاكرتها تعيد ضبط نفسها كل ساعتين تقريبا، مما يجعلها غير قادرة على تذكر الأشياء، التي تحدث لها على مدار اليوم.

ذكرت ذلك، صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، مشيرة إلى أن المشكلة، التي تعاني منها الفتاة، رايلي هورنر، حيرت الأطباء على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.

وتعرضت الفتاة لإصابة في الرأس من زميل لها عن طريق الخطأ في يونيو/ حزيران الماضي،

وبدأت متاعب هورنر، من ولاية إلينوي، في الظهور بعد أن تعرضت للركل عن طريق الخطأ في رأسها من قبل مراهق خلال حفل راقص كان يعج بالناس، قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى.

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ويقول الأطباء إنها تعاني من ارتجاج بسيط في المخ، وطلبوا منها العودة إلى منزلها على عكازات لمساعدتها في المشي، بحسب ما ذكرته الصحيفة الأميركية.

وتقول الصحيفة، إن أفراد عائلة هورنر لاحظوا أن ابنتهم لا تتذكر أحداثا قد وقعت في الماضي، مشيرة إلى أن ما جعل الأمر يصبح أكثر سوءا هو أنها لم تتعد تتذكر ما يجرى معها في اليوم نفسه.

ويحاول الأطباء معرفة ما هو الخطأ، الذي يجعل الفتاة تفقد ذاكرتها بهذه السرعة، وقد باءت كل محاولاتهم لإصلاح هذا الخلل بالفشل، وقالت والدة الفتاة إن الأطباء أخبروهم في البداية أن ذاكرتها قد تتحسن مع مرور الوقت، لكن حالتها مازالت لم تتحسن منذ أشهر.