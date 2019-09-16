5 آلاف زائر في المعرض العالمي للأدوية بأبوظبي

افتتح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح الإماراتي، الإثنين، معرض "سي بي إتش آي العالمي للأدوية في الشرق الأوسط وأفريقيا 2019" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، بحضور نحو 5 آلاف زائر ومشاركة أكثر من 250 جهة عارضة.

ويعد المعرض منصة إقليمية رائدة في قطاع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، وهو يقام برعاية وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية للعام الثاني على التوالي ويستمر حتى 18 سبتمبر/أيلول الجاري.

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وألقى الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الكلمة الرئيسية لبرنامج الافتتاح التي حملت عنوان "الرعاية الصحية والمستحضرات الصيدلانية في جميع أنحاء المنطقة".

وتطرق الأميري إلى عددٍ من المواضيع الرئيسية بما في ذلك التركيز على أنظمة الرعاية الصحية في الشرق الأوسط، وخلق قيمة للمرضى والمجتمع، والاستثمار في عمليات البحث والتطوير، وإلقاء نظرة عامة على تهيئة بيئة تنظيمية ذكية لدولة الإمارات.

وحسب أبحاث "سي بي إتش آي"، فإنه من المتوقع أن تتجاوز قيمة سوق الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 41 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2022، بالتزامن مع زيادة فرص الشراكة والأعمال التجارية على الصعيدين المحلي والدولي والتي تعزز من قيمة السوق في هذه المنطقة.

ومن المقرر أن يشهد المعرض الذي يمتد على مدار 3 أيام عقد 14 جلسة من ضمنها جلسة اليوم الأول تحت عنوان "انطباع اللاعبين الرئيسيين عن واقع قطاع الأدوية المنسي في دول مجلس التعاون الخليجي".