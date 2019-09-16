شكرا لقرائتكم خبر عن العلماء يخترعون بيجامة إلكترونية جديدة لقياس دقات القلب أثناء النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخترع العلماء بيجامة ذكية يمكنها قياس دقات القلب والتنفس أثناء نوم الشخص. ووفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية"، طور الباحثون فى جامعة ماساتشوستس ملابس النوم بحيث تحتوى على أجهزة محمولة غير مزعجة لمراقبة التنفس ومعدل ضربات القلب. ويمكن فى هذه الحالة ارتداء ملابس نوم نشطة إلكترونياً، تحتوى أجهزة محمولة غير مزعجة لمراقبة معدل ضربات القلب والإيقاع التنفسي. Advertisements وصمم المخترعون مستشعرًا جديدًا قائمًا على النسيج ودمجه مع مستشعر كهربي واحد يتم تنشيطه عن طريق تغيير في الاتصال الجسدي، كما قاموا بتطوير تحليلات البيانات لدمج الإشارات من العديد من النقاط التي أخذت في الاعتبار جودة الإشارة الواردة من كل موقع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العلماء يخترعون بيجامة إلكترونية جديدة لقياس دقات القلب أثناء النوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.