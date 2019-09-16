صحة ورشاقة

أفكار للمعلم والطلاب للتعرف على بعض مع بداية العام الدراسي

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 سبتمبر 2019 01:44 مساءً - عزيزتي الأم لا شك أن طفلك سوف ينتقل من مجتمع البيت إلى مجتمع المدرسة، ويصبح عليه أن يتعرف على المعلم والطلاب الزملاء له، ولذلك فيجب أن تبتكري عدة أفكار لطرق التعرف على هذا المجتمع الجديد..........
إليك هذه الأفكار التي جمعناها لك، ونفذي في البيت ما يروق لك وما يناسب إمكانياتك...

 

أفكار للتعرف على مجتمع المدرسة:

sdyh_fy_lktb_n_nfsh.jpg

ساعديه في الكتابة عن نفسه باستخدام هذا التصميم.

wtsmym_akhr.jpg

وهذا تصميم آخر للتعريف عن نفسه.

hl_yjbk_hdh_ltsmym.jpg

هل يعجبك هذا التصميم؟ وهذا أيضا للكتابة والتعريف عن نفسه.

wtsmym_jmyl.jpg

وهذا تصميم جميل أيضا يمكن ان يستخدمه طفلك للتعريف عن نفسه.

kl_shy_ny_1.jpg

وهذا التصميم ليكتب طفلك كل شئ عن نفسه.

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lwht_tlq_fy_lsf.jpg

وهذة فكرة للوحات تعلق بالفصل يكتب فيها الطفل كل شئ عن نفسه وعائلته.

lwh_jmyl.jpg

وهذة ايضا لوحة جميلة تعلق بالفصل.

wmlwmt_khr_hm.jpg

وهذة فكرة ايضا جميله حيث يمكن عمل هذا التصميم ويكتب فيه الطفل بعض المعلومات عن هواياته وما يحبه والمدرس المفضل والدروس المفضلة لديه.

whdh_tsmym_mmyz.jpg

وهذا أيضا تصميم مميز جدا.

ytlm_tby_lkhnt.jpg

يمكن من هذا التصميم ان يتعلم الطفل ملئ الخانات.

1tbwn_3_346.jpg

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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