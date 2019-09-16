أفكار للمعلم والطلاب للتعرف على بعض مع بداية العام الدراسي

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 سبتمبر 2019 01:44 مساءً - عزيزتي الأم لا شك أن طفلك سوف ينتقل من مجتمع البيت إلى مجتمع المدرسة، ويصبح عليه أن يتعرف على المعلم والطلاب الزملاء له، ولذلك فيجب أن تبتكري عدة أفكار لطرق التعرف على هذا المجتمع الجديد..........
إليك هذه الأفكار التي جمعناها لك، ونفذي في البيت ما يروق لك وما يناسب إمكانياتك...
أفكار للتعرف على مجتمع المدرسة:
ساعديه في الكتابة عن نفسه باستخدام هذا التصميم.
وهذا تصميم آخر للتعريف عن نفسه.
هل يعجبك هذا التصميم؟ وهذا أيضا للكتابة والتعريف عن نفسه.
وهذا تصميم جميل أيضا يمكن ان يستخدمه طفلك للتعريف عن نفسه.
وهذا التصميم ليكتب طفلك كل شئ عن نفسه.
وهذة فكرة للوحات تعلق بالفصل يكتب فيها الطفل كل شئ عن نفسه وعائلته.
وهذة ايضا لوحة جميلة تعلق بالفصل.
وهذة فكرة ايضا جميله حيث يمكن عمل هذا التصميم ويكتب فيه الطفل بعض المعلومات عن هواياته وما يحبه والمدرس المفضل والدروس المفضلة لديه.
وهذا أيضا تصميم مميز جدا.
يمكن من هذا التصميم ان يتعلم الطفل ملئ الخانات.
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