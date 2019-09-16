عروسين بريطانيين يكتشفان سرقة جميع الهدايا بعد الزفاف

لم تكتمل فرحة عروسين بريطانيين، بعد أن وصلتهما أخبار تفيد بسرقة كافة هدايا زفافهما بعد مغادرتهما في رحلة لشهر العسل.

واستيقظت العروس خايمي برينس (31 عاماً) وعريسها بول كيروان (29 عاماً) على الأخبار المفجعة، حيث علما أن منزلهما تعرض للسرقة بعد مغادرتهما في رحلة شهر العسل إلى جنوب شرق آسيا.

وأفادت الأخبار أن اللصوص سرقوا جميع الهدايا والبطاقات والهبات النقدية التي حصلا عليها، وما زاد الطين بلة، تمت سرقة سيارة بي إم دبليو تعود ملكيتها لوالد العريس، بل وحمل اللصوص معهم شهادة زواج العروسين.

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وتلقى شقيق العروس أيضاً أخباراً سيئة، فبعد أن عزف مع فرقته في حفل الزفاف، حمل اللصوص معهم جميع أدوات الفرقة، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وقالت خايمي "لقد غادرنا المكان بعد منتصف الليل مباشرة، ثم في صباح اليوم التالي تلقينا مكالمة هاتفية صادمة، وكانت أخبار السرقة مدمرة. لم يعد أحد يفكر في حفل الزفاف، والجميع راح يفكر فيما خسره خلال عملية السطو".

وأطلقت الشرطة تحقيقاً في الحادثة، وتم رصد السيارة المسروقة في أحد شوارع المدينة، وأطلق العروسان مناشدة لأي شخص يعرف شيئاً عن باقي الأغراض أن يسارع لإبلاغ السلطات.