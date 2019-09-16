تعرفي على 5 طرق بسيطة لتعزيز متانة أظافرك

تسعى الكثير من النساء إلى الحفاظ على صحة أظافرهن والعناية بها بشكل فائق، لتبقى في أحسن حالاتها، غير أن بعض النساء يتعرضن لمشاكل مثل تكسر الأظافر وجفافها وضعفها، مما قد يؤثر سلباً على مظهرهن العام.

ولتعزيز صحة الأظافر، أورد موقع "هيلثي" الإلكتروني، مجموعة من النصائح، على النحو التالي:

1- ابرديها بشكل صحيح

عادة ما تقوم النساء ببرد أظافرهن بطريقة خاطئة، وبحسب خبير التجميل جين سون تشوي، فإن أفضل وسيلة لبرد الأظافر هي استخدام مبرد ناعم وعدم الضغط كثيراً على الأظافر لكي لا تتعرض للتشقق.

2- تجنب استخدام المواد الكيميائية

يحذر خبراء التجميل من استخدام العديد من ملمعات الأظافر والأكريليك، ومزيلات طلاء الأظافر لأنها مليئة بالمواد الكيميائية الضارة التي قد تتسبب بهشاشة الأظافر وجفافها.

3- امنحي أظافرك استراحة من الطلاء

تجنبي استخدام طلاء الأظافر لفترة طويلة لحمايتها من التشقق والجفاف. وينصح الخبراء بإزالة الطلاء بعد خمسة أيام فقط من استخدامه، وترك الأظافر دون طلاء لعدة أيام قبل إعادة طلائها مرة أخرى.

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4- اتباع نظام غذائي صحي

تساعد الأطعمة مثل التوت الأزرق المليء بمضادات الأكسدة على حماية الأظافر، بينما توفر الخضروات الورقية الحديد الذي يقوي الأظافر. كما يساهم اللوز الغني بالمغنيزيوم في تنعيم الأظافر.

5- قص الأظافر بانتظام

يُنصح بقص الأظافر بشكل مننتظم وعدم تركها دون تشذيب لفترة طويلة، لأن أطرافها تصبح ضعيفة مع مرور الزمن.