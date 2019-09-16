5 أشياء يمكن أن تمنعك من الزواج عليك التنبه لها

إذا كنت تتساءل عن السبب الذي يكمن وراء عدم حصولك على فرصة للزواج بعد، فعليك أن تتنبه إلى بعض العوامل التي قد تمنعك من الزواج دون أن تدري.

فيما يلي 5 أشياء يمكن أن تمنعك من الزواج أوردها موقع "ديتينغ كوتشيز" الإلكتروني:

1- التردد

من المعروف بأن التردد في اتخاذ قرار بالارتباط، قد يؤدي إلى التأجيل والتسويف. وكلما طال الوقت في اتخاذ القرار، كلما أصبح الاختيار أصعب.

2- التمسك بمواصفات معينة لدى شريك المستقبل

في بعض الأحيان يتمسك المرء بمواصفات معينة لشريك حياته المستقبلي، وهذا قد يؤدي إلى عدم عثوره على الشخص المناسب بسهولة، إضافة إلى أنه قد يطيل فترة البحث عن نصفه الآخر الذي قد لا يعثر عليه أبداً.

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3- الحكم المسبق

تجنب الحكم المسبق على أي شخص قبل التعرف عليه، فإن التقيت بمن يمكن أن يكون نصفك الآخر، فلا تحكم عليه قبل أن تتعرف عليه بشكل جيد، لأنه قد يكون الشخص المناسب بالفعل.

4- انتظار الظروف المناسبة

من الجيد أن ينتظر المرء الظروف المادية المناسبة لاتخاذ قرار الزواج، ولكن يجب عدم المبالغة بالانتظار لأن تحسن الظروف المادية بشكل جذري قد يطول كثيراً، وعوضاً عن الانتظار، يجب الإقدام على خطوة الزواج عندما تتوفر بعض الظروف المناسبة، والعمل على تحسين الأحوال المادية بعد الزواج.

5- الخوف من مسؤوليات الزواج

قد يؤجل البعض اتخاذ قرار الزواج بسبب الخوف من المسؤوليات التي قد تثقل كاهلهم بعد الارتباط. وهذا شعور طبيعي ولكن المبالغة في التخوف من هذه المسؤوليات قد تؤدي إلى الإقلاع عن الزواج بشكل نهائي.