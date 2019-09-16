شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تحارب السرطان..اعرف إزاي توقف نشاط المرض اللعين بالغذاء الصحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإصابة بمرض السرطان يعد من الأشياء التي تهز كيان أي شخص، ولذا خلال هذا التقرير سنتعرف علي أهم الأطعمة التي ينصح بتناولها لمحاربة والسيطرة علي المرض اللعين، وذلك وفقا لموقع " medicalnewstoday"، ومنها:

-الخضروات الورقية تعد من أهم النصائح التي يجب تناولها بكثرة لمرض السرطان لأنها تساهم بشكل كبير تكسير الخلايا السرطانية نتيجة لاحتوائها علي مضادات الأكسدة.

-البقوليات والبطاطس والخبز، فهي أطعمة يطلق عليها الكربوهيدرات وهي من أنواع الأطعمة الهامة لمريض السرطان، حيث أنها تساهم بشكل كبير في تنظيم نسبة السكر في الدم، وإمداد الجسم بالنشاط والحيوية، ولذا تناوله يعد هام.

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-الجزر يحتوي علي مواد تساعد في السيطرة على المرض بشكل كبير.

-الشوفان والشعير، فهو من الأطعمة التي يطلق عليها الحبوب الكاملة وهي تعمل علي الحد من الإصابة بالإمساك وتقي جسم المريض من التعرض والإصابة بأي مشاكل صحية أو ترسب السموم في الجسم.

- البرتقال وخاصة العصير الخاص به فهو من الفواكه الغنية بفيتامين "سي" والتي تساهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة الجهاز المناعي في الجسم، ويحد من تعرض الجسم للإصابة بالجفاف.