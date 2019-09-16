شكرا لقرائتكم خبر عن هل أسنانك صفراء.. خذ هذه الوصفه السهلة في المنزل تجعل الأسنان بيضاء والان مع التفاصيل

من فوائد الزنبجیل ي تبیض الأسنان في المنزل بوصفة سھلة وبسیطة نقوم باعداھا عن طريق شراء المكونات للازمة للوصفة، ونعلم أن الأسنان ھى واجھة الشخص خاصة لو بنات فیجب الحاظ والأھتمام بھا بصورة مستمرة مكونات وصفة علاج اصرار الأسنان 1 -شراء زنجبیل أو جنزبیل من السوق أو السوبر ماركت 2 -لیمون طريقة عمل وصفة تبیض الأسنان في البیت في دقیقتین: Advertisements أولا- نقوم بتقشیر الزنجبیل بالسكین ثم نقطعه قطع صغیرة، ثم نقوم بفرم الزنجبیل وبعد ذلك نقوم بإضاة القلیل من الملح . ثم نقوم بتقطیع اللیمون بالسكین الى نصیفن ونعصره على الخلیط ُ حتى يصبح مزيج ، ثم نقوم بفرك الأسنان لمدة دقیقتین قط بالفرشاة وبالخلیط نقوم بتقلیب الخلیط جیدا وسوt نشاھد نتائج مرضیة ونحصل على أسنان نناصعة البیاض

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