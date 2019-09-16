واشنطن - لايف ستايل
تعد فترة الحمل وانتظار الطفل من أصعب الفترات عند المرأة، وأحيانا تصاحب هذه الفترة أحداثًا مثيرة وغير متوقعة، كما حدث مع أيانا من ولاية فرجينيا الأميركية.
كانت أيانا كارينجتون حاملًا في الأسبوع 24 وقررت أخيرًا معرفة جنس طفلها الأول. وذهبت إلى الطبيب للتصوير بالموجات فوق الصوتية، حيث كانت تنتظرها مفاجأة.
وعندما قامت الشابة بالنظر إلى الشاشة شعرت برعب شديد، حيث شاهدت كيف أدارت الطفلة رأسها ونظرت إليها بابتسامة خبيثة.
كانت كارينجتون، التي لم تر شيئًا من هذا القبيل أبدًا، خائفة للغاية لدرجة أنها وصفت الطفل أولاً بأنه طفل شيطاني. ومع ذلك، سارعت الطبيبة لطمأنتها ، قائلة إن كل شيء على ما يرام وأن طفلها هو فتاة. وسرعان ما عادت الشابة إلى رشدها، ولكنها قررت مشاركة ما حدث معها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت كارينجتون أنها وزوجها وقعا بالفعل في حب الطفلة، وهم يتطلعون إلى ولادتها.
وقالت "لم أر شيئًا كهذا مطلقًا، أردت فقط معرفة ما إذا كان الطفل صبي أو فتاة... لكنني بالفعل أحب هذا "الطفل الشيطاني" كثيرًا".
كانت هذه تفاصيل خبر حامل تصاب بفزع شديد بعد مشاهدة صورة لطفلتها بالموجات فوق الصوتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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