شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح زراعة كبد طفلة "متوفية دماغيا" لأخرى فى الدمام بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق طبى متخصص بمستشفى الملك فهد التخصصى بالدمام، بإجراء عملية بالغة التعقيد لزراعة كبد لطفلة، من طفلة أخرى لم يتجاوز عمرها 4 أشهر.

وأوضحت "صحة الشرقية "أن فريقا طبيا توجه لاستئصال الكبد من طفلة متوفية دماغيا فى أحد مستشفيات مدينة الرياض لم يتجاوز عمرها 4 أشهر، وزراعتها لطفلة أخرى تبلغ من العمر عامين كانت تعانى من مرض ايضي نادر فى الكبد يؤدى إلى اعتلال وظائف الدماغ والنمو لدى الأطفال وإصابتهم بالصرع وفشل فى وظائف الكبد مستقبلا والوفاة المبكرة.

وأضافت الصحة أن الطفلة تماثلت للشفاء، حيث شارك فى إجراء العملية التى استغرقت 6 ساعات فريق طبى متخصص، يملك من الإمكانات ما يؤهله لإجراء مثل هذه العملية المعقدة نظرا لظروف الوزن لدى الطفلتين، وعمل بالتنسيق مع المركز السعودى لزراعة الأعضاء.