شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث إذا تعرض الحبل الشوكى للإصابة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إصابات الحبل الشوكى من الإصابات الخطيرة للغاية التى قد يتعرض إليها أى شخص وقد ينتج عنها فقد الحركة والإصابة بحالة شلل، نتيجة للضرر الذى يلحق بالحبل الشوكى والأعصاب الموجودة فى نهاية القناة الشوكية.

ووفقا لموقع" webmed" تؤدى إصابة الحبل الشوكى إلى فقد القدرة على التحكم فى الأطراف، وفى حالة فقدان الشعور بالكامل والقدرة على التحكم فى الحركة بالكامل فى أسفل منطقة إصابة الحبل الشوكى تسمى الإصابة بالكاملة .

أما فى حالة قدرة الشخص المصاب على القيام ببعض الوظائف الحركية أو الحسية أسفل المنطقة المصابة تسمى الإصابة بالغير كاملة.

وقد تؤدى إصابة الحبل الشوكى للتعرض للشلل الرباعى ويعنى ذلك تضرر الذراعين واليدين والجزع والساقين وأعضاء الحوض.

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ومن أعراض إصابة الحبل الشوكى أيضا الاصابة بالشلل السفلى يؤثر هذا الشلل على الجذع والساقين وأجهزة الحوض بشكل كامل أو يؤثر على أجزاء منها.

قد تؤدى إصابات النخاع الشوكى من أى نوع إلى واحدة أو أكثر من العلامات والأعراض التالية:

فقدان القدرة على الحركة.

فقدان الإحساس بما فى ذلك القدرة على الشعور بالحرارة والبرد واللمس.

فقدان القدرة على التحكم فى الأمعاء أو المثانة.

التشنجات أو الحركات الانعكاسية .

الشعور بألم أو وخز شديد ناجم عن الضرر المُلحق بالألياف العصبية فى الحبل الشوكى.

صعوبة فى التنفس أو سعال .