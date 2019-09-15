القرنية المخروطية.. مرض يهدد العيون وأسبابه مجهولة

مرض القرنية المخروطية من أخطر الأمراض التي تصيب العيون - أرشيفية

يعتبر مرض القرنية المخروطية من أخطر الأمراض التي تصيب العيون لأنه غير معروف السبب بدقة، حيث يصيب الجزء الأمامي الشفاف نصف الكروي المتمركز أمام العين والذي ينفذ الضوء من خلاله لتحدث الرؤية.



ويحول هذا المرض القرنية من الشكل الدائري إلى شكل مخروطي غير منتظم وبارز للخارج، نتيجة لحدوث اختلال بالألياف البروتينية المكونة للقرنية وضعف تماسكها.

ويقول الدكتور هشام عيسى، استشاري طب وجراحة العيون وجراحات القرنية وتصحيح عيوب الإبصار في مصر، إن هناك 3 درجات لمرض القرنية المخروطية وطريقة خاصة لعلاج كل درجة، حيث تعتمد بشكل كبير على وقت اكتشاف المرض.

مراحل مرض القرنية المخروطية

1- المرحلة البسيطة وفيها يكون النظر جيداً بالنظارة الطبية وفي الأغلب يتم الاكتشاف مصادفة خلال الفحص الروتيني للعين.

Advertisements

2- المرحلة المتوسطة وفيها لا يمكن الرؤية بوضوح حتى بالنظارة الطبية.

3- المرحلة الشديدة وفيها تحدث عتمات أو تحدب شديد جدا بالقرنية.

وأرجع عيسى المرض حسب بعض الدراسات لأسباب وراثية، ونصح بمتابعة تاريخ الإصابة في العائلة، وهناك أسباب أخرى للمرض مثل فرك العين بشدة خاصة عند الإصابة بالحساسية أو التهاب العين.

أعراض مرض القرنية المخروطية

- ضعف البصر وانخفاض الرؤية بشكل متسارع.

- ظهور الأشياء بشكل مشوه.

- حساسية زائدة للضوء.