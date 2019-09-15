القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يقول سعود السنعوسي، وهو كاتب كويتي: "ناقة صالحة رواية قصيرة أردت فيها الابتعاد عن الأعمال السابقة". ويضيف السنعوسي: "ناقة صالحة رواية تدور أحداثها في الصحراء، واخترت القاهرة لتوقيع الرواية". ويردف السنعوسي: "تفاصيل رواية ناقة صالحة ليست من قصص التراث، وأغنية الخلوج ألهمتني لكتابة الرواية".

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كانت هذه تفاصيل خبر سعود السنعوسي: استلهمت "ناقة صالحة" من أغنية تراثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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