شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة ممنوعة علي مريض الغدة الدرقية.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الغدة الدرقية هي عضو هام في جسم الإنسان، حيث أنها المسئول الأول عن تنظيم هرمونات الجسم، ومفيدة في مرحلة البناء، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أهم الأطعمة الممنوعة على الأشخاص الذين يعانون من وجود خلل في نسبة هرمونات الغدة الدرقية، حسبما ذكر موقع "webmed". -اللفت والقرنبيط والبروكلي من الخضروات التي ينصح بعدم تناول لمرض اضطرابات هرمونات الغدة الدرقية لأنها تعمل علي تبطيء الغدة الدرقية وعدم تنظيم نسبتها. Advertisements -الأطعمة الغنية بفول الصويا كالهمبورجر من الأطعمة المضرة لمرضي الغدة الدرقية لأنها علي كسل نشاط إفراز الهرمونات. - الإفراط في تناول القهوة مضر لمرضي الغدة الدرقية لأنها تتسبب في قلة امتصاص الجسم للدواء الهرموني للغدة. -الحليب بالرغم من غناه بالكالسيوم إلا أنه يضر من تناول الهرمون الغدة الدرقية ولذا يجب التقليل من تناوله لمرضي الغدة الدرقية. -الأطعمة السريعة والمقليات تتسبب في ضعف المناعة الذاتية لمرضي الغدة الدرقية، ولذا ينصح بالتقليل من تناولهم للحفاظ علي هرمونات الغدة في الجسم. -المشروبات الغازية تعد من المشروبات ذات الأضرار العالية علي الجسم بشكل عام، وعلي مرضي الغدة بشكل خاص، ولذا يجب التقليل من تناولها.

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