صور.. اعرف حكاية "جنين شيطانى" أثار ضجة على مواقع التواصل الإجتماعى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كأى أبوين حلما بالوقت الذى سيأتى فيه طفلهم الأول إلى الحياة وتوقعا ملامحه لكن الأبوان اللذان ينتميان إلى مقاطعة ريتشموند بالولايات المتحدة تعرضا لصدمة لدى إجراء أشعه موجات صوتيه للإطمئنان على صحة طفلتهما داخل بطن الأم حيث كانت الصورة تحمل ملامح مرعبة للطفلة والتى وصفتها الأم بـ"الشيطان" .
الأم تدعى إيانا ألستون تبلغ من العمر 17 عاما فقط ، وقررت إجراء أشعه موجات صوتية للاطمئنان على حالة جنينها "الانثى" وكانت الصورة مفاجأة فشكل الجنين حمل ملامح مخيفة أثارت قلق الأبوين على هذه الطفلة وشكلها عند ولادتها، بينما نشرت الأم تدوينه على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" حول هذا الأمر.
الام
ووصفت الأم جنينها بـ"بالشيطانى" قائلة: "معظم الأطفال يختبئون من الكاميرا ولكننى أحب هذه الطفلة الشيطانية "" I love this devil baby so much already"
وكأن الطفلة شعرت أن أبويها يريانها فعند وضع جهاز الموجات الصوتية على بطن الأم مرة أخرى لاحظت الأم أن طفلتها تنظر إليها وتبتسم وهو ما جعلها تشعر بالسعادة.
ولاقت هذه الصورة انتشارا على مواقع التواصل الإجتماعى حيث شهدت 16 الف مشاركة وأكثر من 8 الآف تعليق خلال أيام.
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