كريم الزنجبيل من صنع يديك لنحت البطن والنتيجة بعد 10 أيام

تعد منطقتا البطن والأرداف، من أكثر مناطق الجسم صعوبة، والتي لا تستجيب للأنظمة والحميات الغذائية، وحلم كل امرأة وفتاة الحصول على جسم مثالي ورشيق، يشبه نجمات السينما وعارضات الأزياء، وللتخلص من تراكم الدهون في البطن والحصول على بطن مسطح، نقدم لك مكونات كريم الزنجبيل، الذي يمكنك إعداده بنفسك في المنزل، ودهن منطقة البطن والأرداف به؛ للتخلص من الدهون العنيدة.

أسباب تراكم الدهون، والترهلات في منطقة البطن:

- تناول الوجبات الدسمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الدهون وكثيرة السعرات الحرارية.

- تناول الماء البارد أثناء تناول الطعام، يزيد من صعوبة عملية الهضم.

- تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات.

- عدم تناول الأطعمة التي تحتوي على البروتين، يزيد من تراكم الدهون في منطقة البطن والأرداف.

- الإجهاد يسبب تحفيز الغدد الكظرية التي تكوّن الدهون في الجسم.

- قلة الحركة وعدم ممارسة التمارين الرياضية، من الأسباب الرئيسية لتكتل الدهون في البطن.

- تناول الطعام في وقت متأخر وقبل النوم مباشرة، يؤدي إلى تراكم السمنة في منطقتي البطن والأرداف.





وإليك عزيزتي طريقة إعداد كريم الزنجبيل؛ لنحت البطن والتخلص من الترهلات

المكونات:

كوب من الماء.

ثلاث ملاعق من الزنجبيل الطازج المبشور.

3 ملاعق كبيرة من كريم جليسوليد.

ملعقة ماء ورد.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقتان من خل التفاح.

طريقة التحضير والتطبيق:

أحضري وعاءً مناسبًا، وضعي الزنجبيل في الماء.

اتركي الزنجبيل والماء على النار.

انتظري الخليط حتى تمام الغليان.

اتركي المزيج حتى يبرد وقومي بتصفيته.

أضيفي خل التفاح، وماء ورد، وزيت اللوز، وكريم جليسوليد واخلطيها جيداً؛ حتي تحصلي على خليط متماسك.

ادهني منطقة الذراعين بالخليط، مع التدليك في حركات دائرية.

اتركي الخليط لمدة ساعتين.

اغسلي المنطقة بالماء الفاتر.

احرصي على استخدام وصفة الزنجبيل يوميًا، وستلاحظين الفرق بعد 10 أيام.

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