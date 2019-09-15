مرض "الذهان" يصيب سيدة بعد الولادة ويجعلها مستيقظة لمدة 8 أيام متواصلة

لندن - لايف ستايل
نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية قصة امرأة أثارت شغف القراء، حيث اصيبت السيدة بعد انجابها لطفلها بمرض "الذهان" وبسببه ظلت مستيقظة لمدة 8 أيام متواصلة، كما جعلها تشك فى زوجها، وأنه يستعد للهرب مع الممرضة التي تتابع حالتها.
المرض الذي أصيبت به السيدة التي تدعى "يل كوشينج" ، 31 عامًا ظهرت أعراضه بعد ولادة ابنها وأشارت الصحيفة أنه بسبب هوسها بالحفاظ على منزلها نظيفاً.وجنون العظمة
واكتشف زوجها المرض عندما استيقظ يوما ليجد مذكرات زوجته مبعثرة، وكانت مقتنعة في كتاباتها إن أن زوجها والممرضة يريدوا حبسها حتى يتمكنوا من إقامة علاقة غرامية. وهنا شخصت حالتها بالذهان
وبعد ثلاثة أشهر من العلاج بالمستشفي استقرت حالة السيدة الصحية وتخلصت من هذه الهواجس وعادت إلي المنزل وأصبحت الآن أكثر قوة وشجاعة من أي وقت مضى.
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