شكرا لقرائتكم خبر عن للرجال..اعرف معدل الفيتامينات والمعادن المطلوبة لجسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتاج الرجال والنساء إلى كميات مختلفة من الفيتامينات والمعادن حسب العمر والصحة العامة قد يحتاج شخص مصاب بهشاشة العظام على سبيل المثال إلى مزيد من فيتامين (د) والكالسيوم لدعم عظامه أكثر من أي شخص آخر.

ويمكن أن يساعد تناول الفيتامينات المتعددة على استبدال العناصر الغذائية التي تفتقر إلى النظام الغذائي للشخص، وهناك العديد من الرجال يلجأون لتناول مكملات الفيتامينات والمعادن لتحل محل المواد الغذائية التي يفتقرون إليها في نظامهم الغذائي، للحد من خطر الأمراض المزمنة، لتحسين صحتهم العامة

ووفقا لموقع" medicalnewstoday" يجب أن يركز الصغار في سن البلوغ على اتباع نظام غذائي متوازن يتضمن مجموعة متنوعة من الأطعمة خضروات،البقوليات والفاصوليا، الفاكهة، كل الحبوب، الحليب أو منتجات الألبان، اللحوم الخالية من الدهن أو الدواجن أو السمك أو أي مصادر صحية أخرى للبروتين.

وبالنسبة للشباب البالغين الذين يفتقرون إلى التغذية في نظامهم الغذائي قد تكون المكملات الغذائية المتعددة الفيتامينات والمعادن مفيدة.

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ويحتاج الجسم إلى ما لا يقل عن 1000 ملجرام من الكالسيوم كل يوم ضروري للحفاظ على صحة الأسنان والعظام عند الذكور الشباب علاوة على ذلك يحتاج الجسم إلى فيتامين (د) لامتصاص الكالسيوم يوصي الأطباء أن يحصل الشباب على 600 وحدة من فيتامين د على الأقل يوميًا.

كما يحتاج الشباب الذكور أيضًا إلى 8 ملجرام على الأقل من الحديد يوميًا، القليل جدا من الحديد يمكن أن يؤدي إلى فقر الدم .

ويوجد الحديد في العديد من الأطعمة مثل الفول والبطاطا، تحتوي معظم الأنظمة الغذائية الصحية على ما يكفي من الحديد ، لذلك من النادر أن يحتاج الشباب إلى مكملات الفيتامينات والمعادن.

بعد بلوغ سن السبعين، يجب أن يهدف الرجال إلى الحصول على 1200 مليجرام من الكالسيوم و 800 وحدة دولية من فيتامين د يوميًا.

كما يصبح امتصاص فيتامين ب 12 أكثر صعوبة من الطعام مع تقدم العمر، حيث يجب أن يحصل الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا على 2.4 ميكروجرام من فيتامين ب 12 يوميًا.