شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الأغذية والدواء: عقار «زنتاك» قد يحتوى على مواد مسرطنة قليلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حذرت إدارة الأغذية والدواء الأمريكية من أن عقار «زنتاك» الأشهر لعلاج الحرقة والحموضة، قد يحمل كميات صغيرة من المواد المسرطنة، مشيرة إلى أنه يتم التحقيق في الأمر في الوقت الراهن.
وأشارت الإدارة إلى أن الإختبارات الأولية أفادت بوجود كميات منخفضة من الجسيمات السامة والمسرطنة في هذه النوعية من العقاقير، إلا أن الإدارة أكدت عدم التوقف عن إستخدامه الآن.
وقال الدكتور ديفيد روبينز، رئيس قسم التنظير في مستشفى لينوكس هيل في مدينة نيويورك: «تبقى الشوائب الدوائية مصدر قلق وطني كبير».
على الرغم من أن عقارزانتاك( Zantac ) قد يكون آمنًا على المدى الطويل، فإن هذا البيان الأخير يضيف اللبس والقلق، لذا فإن نصيحتي المؤقتة للمرضى بسيطة: التبديل إلى دواء آخر».
كانت هذه تفاصيل خبر إدارة الأغذية والدواء: عقار «زنتاك» قد يحتوى على مواد مسرطنة قليلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.