بدء تجربة أول مصل مضاد لـ"الملاريا" على مستوى العالم في كينيا

بدأت هذا الأسبوع عملية تجربة أول مصل مضاد للملاريا فى العالم فى مناطق من كينيا بعدما تم تجربته فى وقت سابق فى غانا ومالاوى، وذكرت تقارير إعلامية أنه سيتم إضافة المصل الجديد لمجموعة التطعيمات الروتينية ومن المنتظر أن يحصل أكثر من 300 طفل على التطعيم خلال السنوات الثلاث القادمة.يذكر إن الملاريا تقتل أكثر من 4 آلاف شخص فى مختلف أنحاء العالم سنويا أغلبهم من الأطفال، مما يجعل هذا المصل يمثل تحديا كبيرا يمكن أن يساهم فى مقاومة الإصابة بالملاريا.

قد يهمك ايضاً:

أوغندية تُؤسّس مصنعًا لإنتاج صابون من "الليمون" يقي من الملاريا

تعرَّف على المسببات وطرق العلاج والوقاية من مرض الملاريا