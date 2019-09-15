شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة وجع.. إسماعيل ياسين عاش يتيما والأزمة القلبيه سبب وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "فتشنى فتش لا والنبى فتشنى فتش"، قفشات وضحكات رسمت على وجوه الملايين من المصريين والوطن العربى كله كان السبب ورائها أبو ضحكة جنان "اسماعيل يس" صاحب القلب الطيب الذى ملك قلوب المحبين ببساطته وأدائه الرائع.

إسماعيل ياسين ولد فى 15 سبتمبر عام 1912 في مدينة السويس عاش يتيم الأم منذ طفولته، وظل يعيش مع والده الذى كان يعمل صائغ ذهب ولكنه ضاق به الحال بسبب سوء تدبيره واعلن افلاسه وتراكمت الديون على والد أيقونه الكوميديا وعمل ببعض الأعمال البسيطة لتدبير احتياجاته ولكن مع ضيق الحال قرر البحث عن فرصه جديدة بالعاصمة القاهرة وكان فى بداية شبابه حيث بلغ من العمر 17 عاما فقط وما بين العمل بأحد المقاهى والأفراح الشعبية ثم التوجه للمحاماه، قضى اسماعيل يس بدايه شبابه .

وانطلقت حياه اسماعيل ياسين الفنية على يد المؤلف أبو السعود الأبيارى والذى لاحظ موهبته ورشحه لأن يكون ملقن مونولوج، وهى الموهبة التى نبغ فيها ملك الكوميديا واصبح مونولوجيست قبل أن يدخل مجال السينما عام 1939.

والمحطة التى مثلت انطلاقا فى حياه اسماعيل ياسين الفنية عندما لفت انتباه الفنان الكبير أنور وجدى الذى منحه فرصه البطوله المطلقة ياسين عام 1949، ثم جاءت بعد ذلك سلسلة من الفلام التى حملت أسمه مثل "إسماعيل ياسين في البوليس الحربي، و إسماعيل ياسين في متحف الشمع، و إسماعيل ياسين في الطيران، و إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين، و إسماعيل ياسين في الأسطول " .

اسماعيل ياسين لم يكن محظوظا فى حياته وعلى الرغم من أنه مصدر الضحك والبهجه للملايين لكنه عاش حياه تملأها الأحزان والدموع وتحولت حياته من النجومية إلى البعد عن الأضواء خاصة بعد إصابته بمرض القلب مما كان سبباً في ابتعاده عن الساحة الفنية ،وتوفى ملك القلوب أبو ضحكه جنان الفنان إسماعيل ياسين في عام 1972 وذلك على أثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة .

وفى هذا التقرير يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن الأزمة القلبية التى تسببت فى وفاة نجم الكوميديا الأول "اسماعيل ياسين"،وفقا لموقع " medicalnewstoday"

تحدث الأزمة القلبية عندما يكون تدفق الدم إلى القلب ضعيفا، فالانسداد في الغالب يكون نتيجة تراكم الدهون مما يسبب بعض الأعراض ومنها

1:ضغط شديد وألم بالصدر والذراعين ينتشر إلى الرقبة.

2:غثيان وعسر هضم وحرق شديد بالمعدة.

3:ضيق شديد فى التنفس.

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4:التعب والإرهاق الشديد.

5:الشعور بالدوخة المفاجئة.

وهناك بعض العوامل التى تزيد من خطر الاصابة بالأزمة القلبية ومنها:

1:التقدم فى السن يزيد من احتمالية الاصابة بالأزمات القلبية.

2:العوامل الوراثية، أى اصابة أحد أفراد الاسرة بالأزمة القلبية .

3:تسمم الحمل يسبب الازمة القلبية .

4:التدخين يسبب الازمات القلبية .

5:مرضى الضغط المرتفع أكثر عرضا للأزمات القلبية.

6:السمنة المفرطة وتراكم الدهون فى الجسم يسبب الازمات القلبية .

7:عدم ممارسة التمارين الرياضية.

8: ارتفاع نسبة السكر.