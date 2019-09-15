سرطان المهبل.. 4 أسباب و5 أعراض

حذرت المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي من سرطان المهبل، الذي يعد نوعا نادرا من السرطانات التي تصيب المرأة.



ويعد سبتمبر/أيلول، منذ عام 1999، هو شهر التوعية بالسرطانات التي تصيب النساء، وتنظم في هذا الإطار مجموعة من الأنشطة تدعو لممارسة الرياضة ومكافحة السرطان.

وأوردت المؤسسة 4 أسباب للإصابة بسرطان المهبل نستعرضها فيما يلي:

1- الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV) .

2- تاريخ سابق للإصابة بسرطان عنق الرحم أو وجود خلايا شاذة في عنق الرحم (والتي يتم إيجادها عبر فحص مسحة عنق الرحم).

3- التقدم في السن (60 عاما فما فوق).

4- التدخين.





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واستعرضت المؤسسة أهم أعراض سرطان المهبل، وهي:

1- ألم في منطقة الحوض أو المستقيم.

2- ورم في المهبل.

3- دم في البول.

4- إفرازات دموية لا تتعلق بفترة الحيض.

5- ألم أثناء الجماع أو نزيف بعده.

وشددت المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي على أهمية الكشف بانتظام لدى طبيب مختص خصوصا إذا لاحظنا وجود أي عرض من الأعراض السابق ذكرها.

ونصحت المؤسسة بالابتعاد عن التدخين للوقاية من المرض، والحد من خطر الإصابة بسرطان المهبل عن طريق التطعيم قبل الزواج بمصل فيروس الورم الحليمي البشري HPV.

وقالت إن هذا الفيروس يسبب بنسبة كبيرة سرطانات المرأة في الجهاز التناسلي، وشددت على ضرورة الكشف لدى الطبيب، مشيرة إلى ان التطعيم يقلل خطر الإصابة لكن لا يمنعها.