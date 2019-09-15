شكرا لقرائتكم خبر عن الاستعانة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن قصور وظائف القلب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بمساعدة الذكاء الإصطناعي، تمكن فريق من الباحثين البريطانيين من تطوير نهج جديد للشبكة العصبية يمكن أن يحدد قصور وظائف القلب الإحتقاني بدقة تصل إلى 100%، من خلال تحليل نبضة قلب كهربائية واحدة فقط .

وقصور القلب الإحتقانى (CHF)، هو حالة تقدمية مزمنة تؤثر على قوة ضخ عضلات القلب، المرتبطة بإرتفاع معدل الوفيات بصورة كبيرة، فضلا عن إرتفاع تكاليف الرعاية الصحية المستمرة، وأجور الممارسين العامين، جنبا إلى جنب تطلب الأزمة الصحية سرعة الكشف عن الحالات المرضية .

Advertisements

وعكف الباحثون في جامعة «سارى» في بريطانيا على معالجة هذه المخاوف المهمة بإستخدام الشبكات العصبية التلافيفية (CNN) .

وقال الدكتور«سيباستيانو ماسارو»:«لقد قمنا بتدريب واختبار نموذج من الشبكات الصعبية التلافيفية ( CNN ) على مجموعات بيانات تخطيط كهربة المخ ( ECG ) الكبيرة المتاحة للجمهور.. وقد قدم نموذجنا المطور دقة بلغت 100 في المائة عن طريق التحقق من دقات قلب واحدة فقط.. كما أمكننا إكتشاف ما إذا كان الشخص لديه فشل في ظائف القلب أم لا».

وأضاف :«نموذجنا هو أيضا واحد من أوائل المعروفين بأنه قادر على تحديد السمات المورفولوجية لتخطيط القلب المرتبطة تحديدا بحدة الحالة».