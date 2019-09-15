طهران تُعاقب سيدة بالسجن لغنائها أمام السياح في "قرية أثرية"

أعلن المدعي العام الإيراني صدور حكم بالسجن عاماً واحداً على سيدة إيرانية تدعى نيغار معظم، إثر انتشار مقطع لها وهي تغني لعدد من السياح الأجانب في قرية "أبيانة" الأثرية بمحافظة أصفهان وسط إيران، حيث نقلت وكالة "فارس" عن المدعي العام قوله إن السلطات احتجزت معظم لمدة يومين، عقب انتشار الفيديو في مايو/أيار الماضي وخضعت للتحقيق قبل أن يتم إطلاق سراحها بكفالة بشكل مؤقت.

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وأضاف أنه "تمت محاكمة هذه السيدة بحضور محاميها حيث أدينت بارتكاب جريمة وفي النهاية حُكم عليها لمدة عام واحد، لكن يمكن استئناف الحكم في المحكمة".

كما أكد أن نيغار معظم "هاربة وفي حالة تم تأييد قرار السجن، سيتم تطبيق القرار وإذا لم تحضر سيتم مصادرة الوثيقة التي وضعت للكفالة وفقاً للقانون".

وكان المتشددون قد أثاروا جدلاً حول غناء معظم أمام السياح في قرية أبيانة الأثرية، وهي واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شهرة في إيران، وتقع على بعد 40 كلم من مدينة نطنز، في أصفهان.

وكان يوسف حسني، حاكم نطنز، قال في تصريحات للتلفزيون الحكومي إنه "تم تحديد هوية السياح الذين انتهكوا الأعراف الاجتماعية وهوية هذه القرية التاريخية وتمت إحالة قضيتهم إلى مكتب المدعي العام في نطنز".

وجاءت ردة الفعل ضد السيدة المغنية والسواح المرافقين لها بعد هجوم شنه إمام الجمعة في نطنز، روح الله زميني.

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من جهتهم، انتقد الإيرانيون عبر مواقع التواصل موجة العنف والقمع التي تمارسها السلطات ضد النساء حيث لا تزال تستمر تداعيات قضية وفاة الشابة الإيرانية سحر خداياري، التي عرفت بـ"الفتاة الزرقاء" في إشارة للون فريقها المفضل لكرة القدم (فريق "استقلال") والتي أضرمت النار بنفسها قبل أسبوعين احتجاجاً على الحكم بسجنها 6 أشهر بسبب انتهاكها الحظر المفروض على دخول النساء للملاعب، وسط سخط شعبي ومطالبات بفرض عقوبات على المسؤولين الايرانيين.

وكانت نيغار معظم كتبت تغريدة عقب استدعائها للمحكمة: "أفكر بترك الموسيقى والغناء إلى الأبد بعد ما حدث بسبب أدائي في أبيانة".

لكن العديد من المستخدمين على الشبكات الاجتماعية دعوا الفتاة إلى الخروج من إيران حفاظاً على حياتها وحريتها.

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