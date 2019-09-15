شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف أورام القولون الحميدة مبكرًا يخفض فرص تحولها لسرطان.. اعرف الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرطان القولون من أنواع السرطان الشائعة، ويعرف أيضًا بسرطان الأمعاء أو المستقيم، وفى هذا التقرير نتعرف على أبرز أعراض وعلامات الإصابة بسرطان القولون، لاكتشافه مبكرًا قبل أن يتطور ويحدث مضاعفات، وفقًا لموقع Health.

وتطور معظم سرطانات الأمعاء من نمو ضئيل داخل القولون أو المستقيم يسمى "الأورام الحميدة"، والتي تبدو كبقع صغيرة على بطانة الأمعاء، وليست كل الأورام الحميدة تصبح سرطانية، لكن إذا تمت إزالة الأورام الحميدة، فإن خطر الإصابة بسرطان الأمعاء ينخفض بدرجة كبيرة.

أعراض سرطان الأمعاءيمكن أن يتطور سرطان الأمعاء مع وجود القليل من أعراض العلامات، يمكن أن تشمل أعراض سرطان الأمعاء:

-نزيف من المستقيم أو أي دم بعد البراز أو التبول.

-تغيير فى عادات الأمعاء.

-الإمساك أو الحاجة للذهاب إلى المرحاض أكثر من المعتاد

-التعب غير المبرر

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-فقر الدم (نقص الهيموجلوبين في دمك)

-آلام في البطن والانتفاخ.

-إسهال.

-ألم في فتحة الشرج أو المستقيم.

-كتلة في فتحة الشرج أو المستقيم.

-فقدان الوزن بدون سبب.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من أعراض سرطان الأمعاء استشارة الطبيب في أقرب وقت ممكن.

ويمكن علاج سرطان الأمعاء باستخدام مزيج من الجراحة والعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي، كما هو الحال مع معظم أنواع السرطان، وتعتمد فرصة العلاج الكامل على مدى تقدم السرطان في وقت تشخيصه.