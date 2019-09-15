صحة ورشاقة

الوراثة والأطعمة السريعة والجاهزة أهم أسباب إصابة الأطفال بالسمنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جميع الدراسات والأبحاث التي درست السمنة عموما وخصوصا سمنة الأطفال أشارت إلي أن العادات الغذائية الخاطئة أو أسلوب الحياة اليومية غير الصحي هي السبب وأسباب أخرى عرضها موقع "webmed" الطبي في تقرير له.

أوضح التقرير إلي أن إصابة الأطفال بالسمنة ترجع للوراثة أي أن زيادة الوزن متواجدة بالفعل في عائلته كالأم أو الأب أو الأجداد ، وهنا يجب ذهاب الطفل لطبيب التغذية لوضع برنامج غذائي يومي يساعده علي التخلص من هذه المشكلة ووضع أطعمة تساعده خلال فترة بناء الجسم.

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والإكثارمن تناول الأطعمة السريعة يعد من أبرز الأسباب المسببة للإصابة بالسمنة عند الأطفال، لأنها مرتفعة السعرات الحرارية وغير غنية بالعناصر الفيتامينات التي يحتاجها الجسم، فتتسبب في تراكم الدهون وزيادة الوزن.

 

ونجد أن نسبة كبيرة من الأطفال يتناولون المشروبات الغازية بكثرة، وهذا الأمر يتسبب في إصابتهم بزيادة الوزن بشكل ملحوظ لأنها مرتفعة السعرات الحرارية نتيجة لنسبة السكريات الكبيرة التي بداخلها.

 

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وهناك بعض النصائح التي يجب علي الأم القيام بها لتساعد طفلها علي التخلص من الوزن الزائد أو السمنة، ومنها:

-الاهتمام بنوعية الطعام المتناول أي يكون غني بجميع العناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتجها الطفل، ويصبح غني بالخضروات والفواكه والنشويات والبروتين الصحي.

-تناول الماء بكثرة من أهم النصائح التي تساعد في التخلص من الوزن الزائد، ولذا عودي طفلك عليها.

-ممارسة اليومية يساعد علي حرق نسبة كبيرة من الدهون ولذا عليك اعتياده علي هذا الأمر.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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