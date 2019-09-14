شكرا لقرائتكم خبر عن متي تستلزم استشارة الطبيب عندما تشعر بآلام في البطن؟ والان مع التفاصيل

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن آلام البطن تعد من المتاعب الصحية الشائعة، مشيراً إلى أنها قد تكون بسيطة يمكن للمرء علاجها ببعض الوصفات المنزلية أو قد ترجع لأسباب خطيرة تستلزم استشارة الطبيب.

وأوضح المركز الألماني أنه يمكن علاج آلام البطن البسيطة من خلال وضع زجاجة دافئة على البطن أو شرب شاي الكراوية أو الشمر أو النعناع، بالإضافة إلى الاسترخاء أو ممارسة الأنشطة الحركية الخفيفة.

وتستلزم آلام البطن استشارة الطبيب في الحالات التالية:

- إذا كانت الآلام شديدة للغاية ولا تتلاشى

- انتفاخ البطن وتصلبها

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- وجود دم في البراز

- حمى شديدة

- التقيؤ الشديد

وتشير مثل هذه الأعراض إلى الإصابة بمرض خطير كالتهاب الغشاء المخاطي المبطن للمعدة أو التهاب القولون التقرحي.

وتبعا للسبب يتم علاج آلام البطن بواسطة الأدوية أو قد يتطلب الأمر الخضوع للجراحة.