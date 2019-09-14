صحة ورشاقة

حملة تطعيم ضد الملاريا في كينيا وغانا ومالاوي

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت كينيا وغانا ومالاوي حملة تطعيم ضد مرض الملاريا، تنفيذاً للبرنامج التجريبي للقاح جديد كأداة لمكافحة مرض الملاريا، الذي لا يزال يؤثر على ملايين الأطفال في أفريقيا. 

وذكرت منظمة الصحة العالمية، في بيان، السبت، أن اللقاح المعروف باسم (آر تي إس إس) سيكون متاحاً للأطفال من عمر 6 أشهر في مناطق مختارة من البلاد، مشيرة إلى أن اللقاح هو الأول والوحيد الذي يقلل بشكل ملحوظ من الملاريا لدى الأطفال.

وقالت المنظمة الدولية إن الملاريا تودي بحياة طفل واحد كل دقيقتين، وهي المرض الذي يعتبر القاتل الرئيسي للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات في كينيا.

وأفادت المنظمة بأن تجربة اللقاح ستوفر المعلومات والبيانات الرئيسية لمنظمة الصحة بشأن الاستخدام الواسع للقاح في أفريقيا.

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