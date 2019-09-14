وصفة أيتن عامر لـ"البان كيك" الصحي

بعد نجاح تجربتها مع الأكل الصحي قدمت الفنانة المصرية أيتن عامر عبر صفحتها على موقع الصور "أنستقرام" طريقة عمل "البان كيك" لمرضى حساسية اللبن.



وكانت مكونات "البان كيك" الصحي الخالي من الألبان كالتالي:

موزة مهروسة

بيضة

رشة قرفة

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معلقة فانيليا

ملعقتان كبار شوفان مطحون

طريقة الصنع





خلط الموزة مع الشوفان والبيضة جيداً ثم نضع القرفة والفانيليا واستمرار الخلط، ثم نضع ملعقة زيت أو زبدة في طاسة ونضع هذا الخليط في الطاسة على نار هادئة جداً ونقلب القرص على الوجه الآخر بعد التأكد من نضجه.

ويتم وضع عسل نحل أو سكر بودرة أو شوكولاتة على البان كيك ووضع قليل من المكسرات المطحونة أو تناوله سادة حسب الرغبة.

وحسب أيتن عامر تصلح هذه الطريقة للكبار والصغار خصوصا مرضى حساسية الألبان.

كانت الفنانة أيتن عامر بدأت نظام رجيم منذ 8 أشهر بمعاونة طبيبها الخاص وبمشاركة جمهورها عبر صفحتها على موقع الصور "أنستقرام"، وشهد ذلك تفاعلاً قوياً من الجمهور خاصة أنها تفرغت للقراءة عن أنظمة الريجيم المختلفة والطعام الصحي ونجحت في إنقاص وزنها.