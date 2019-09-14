- 1/2
- 2/2
العين الإخباريةالسبت 2019/9/14 09:04 م بتوقيت أبوظبي
البان كيك بطريقة صحية وبدون حليب - أرشيفية
بعد نجاح تجربتها مع الأكل الصحي قدمت الفنانة المصرية أيتن عامر عبر صفحتها على موقع الصور "أنستقرام" طريقة عمل "البان كيك" لمرضى حساسية اللبن.
وكانت مكونات "البان كيك" الصحي الخالي من الألبان كالتالي:
موزة مهروسة
بيضة
رشة قرفة
معلقة فانيليا
ملعقتان كبار شوفان مطحون
طريقة الصنع
خلط الموزة مع الشوفان والبيضة جيداً ثم نضع القرفة والفانيليا واستمرار الخلط، ثم نضع ملعقة زيت أو زبدة في طاسة ونضع هذا الخليط في الطاسة على نار هادئة جداً ونقلب القرص على الوجه الآخر بعد التأكد من نضجه.
ويتم وضع عسل نحل أو سكر بودرة أو شوكولاتة على البان كيك ووضع قليل من المكسرات المطحونة أو تناوله سادة حسب الرغبة.
وحسب أيتن عامر تصلح هذه الطريقة للكبار والصغار خصوصا مرضى حساسية الألبان.
كانت الفنانة أيتن عامر بدأت نظام رجيم منذ 8 أشهر بمعاونة طبيبها الخاص وبمشاركة جمهورها عبر صفحتها على موقع الصور "أنستقرام"، وشهد ذلك تفاعلاً قوياً من الجمهور خاصة أنها تفرغت للقراءة عن أنظمة الريجيم المختلفة والطعام الصحي ونجحت في إنقاص وزنها.
كانت هذه تفاصيل خبر وصفة أيتن عامر لـ"البان كيك" الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.